Γεύσεις και ταινίες από το Βιετνάμ στην καρδιά της Έδεσσας
03 Sep 2025, 17:00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Δήμος Έδεσσας έχει προγραμματίσει να εγκαινιάσει σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, ένα διήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Βιετνάμ στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την προβολή του βιετναμέζικου πολιτισμού στην πόλη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει προβολές ταινιών βιετναμέζικου κινηματογράφου και γευσιγνωσία παραδοσιακών εδεσμάτων, προσφέροντας στο κοινό και στους επισκέπτες της Έδεσσας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει πολιτισμό και γαστρονομία.
Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης, η Έδεσσα φιλοξενεί την εξαμελή αποστολή της Πρεσβείας του Βιετνάμ, με επικεφαλής την Πρέσβειρα, ενώ το προσωπικό της Πρεσβείας παρασκευάζει και προσφέρει στο κοινό αυθεντικά βιετναμέζικα πιάτα. Παράλληλα, οι προβολές των ταινιών δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα τον σύγχρονο και παραδοσιακό κινηματογράφο της χώρας, εμπλουτίζοντας την τουριστική εμπειρία με πολιτιστικά στοιχεία που δεν είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα.
Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να προσελκύσει όχι μόνο κατοίκους της Έδεσσας, αλλά και τουρίστες που θα επισκεφθούν την περιοχή για να συνδυάσουν την παρακολούθηση των εκδηλώσεων με τα φυσικά και ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, όπως οι περίφημοι καταρράκτες και το παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Η παρουσία της Πρεσβείας και η άμεση συμμετοχή της στον σχεδιασμό των εκδηλώσεων ενισχύει την αυθεντικότητα της εμπειρίας και αναδεικνύει τον Δήμο Έδεσσας ως σύγχρονο πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό.
Το διήμερο στηρίζει επίσης την τοπική τουριστική οικονομία, καθώς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τις εκδηλώσεις με περιπάτους στην παλιά πόλη, επίσκεψη στους καταρράκτες και στα ιστορικά μνημεία, ενώ θα γνωρίσουν την τοπική γαστρονομία και τη φιλοξενία των κατοίκων, ζώντας μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία.
Η διοργάνωση αποτελεί επίσης παράδειγμα συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, με τον Δήμο να αναλαμβάνει τη φιλοξενία και την Πρεσβεία του Βιετνάμ να καλύπτει το κόστος πρώτων υλών και της παραγωγής των ταινιών, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυθεντικές γεύσεις, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τον κινηματογράφο του Βιετνάμ και να απολαύσουν μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία στην καρδιά της Έδεσσας.
