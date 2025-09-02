Ο Πόρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας – Μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έχει κηρυχθεί ο Δήμος Πόρου, μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την παρατεταμένη λειψυδρία. Η απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα, θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η κλιμακούμενη έλλειψη υδάτινων αποθεμάτων σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση κατά τη θερινή περίοδο έχει οδηγήσει τον Δήμο σε μια σειρά ενεργειών τόσο για την άμεση ανακούφιση του προβλήματος όσο και για τη μακροπρόθεσμη διαχείρισή του. Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δίκτυο ύδρευσης δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τη ζήτηση, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αιχμής, ενώ ο φετινός χειμώνας χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή και παρατεταμένη λειψυδρία.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, ο Δήμος Πόρου εξασφάλισε επιχορήγηση ύψους 140.000 ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. Η μονάδα, δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ημερησίως, θα καλύψει μέρος των αυξημένων αναγκών ύδρευσης για έναν χρόνο.

Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σχετικής σύμβασης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης και του περιορισμένου χρόνου ισχύος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση συνοδεύτηκε από την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας, βάσει σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ο Δήμος Πόρου έχει ήδη καταθέσει προτάσεις χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης, με ελάχιστη ημερήσια παραγωγή 800 κυβικών μέτρων έκαστη. Οι σχετικές προτάσεις βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νησί το δίκτυο ύδρευσης και πυρόσβεσης είναι κοινό, γεγονός που καθιστά την εξασφάλιση επάρκειας νερού κρίσιμη και για τις ανάγκες της πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο και σε συνθήκες πιθανής διακοπής ηλεκτροδότησης.

Ο Δήμος επισημαίνει την αναγκαιότητα ταχείας υλοποίησης της δράσης, ώστε η ωφέλεια από την εγκατάσταση της μονάδας να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες της τρέχουσας τουριστικής και αντιπυρικής περιόδου, αλλά και της επόμενης χρονιάς.













