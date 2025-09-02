Ενισχύσεις προσβασιμότητας σε παραλίες των δήμων Βέλου-Βόχας και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού οι αιτήσεις ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων για προσβάσιμες παραλίες των δήμων Βέλου-Βόχας και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στο πλαίσιο της δράσης Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.

Η ανωτέρω δράση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.

Μεταξύ άλλων, στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία (προμήθεια μη μόνιμου συστήματος ράμπας για πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, προμήθεια συστήματος τροχήλατης ράμπας για την πρόσβασή τους στη θάλασσα κ.ά), προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής και διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο, απαραίτητος εξοπλισμός προσβάσιμης παραλίας, ειδική σήμανση και άλλα στοιχεία υποδομών, κατά περίπτωση.

Προσβάσιμες παραλίες στον δήμο Βέλου-Βόχας

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Βέλου-Βόχας που αφορά στις 4 παραλίες Βραχάτι, Κοκκώνι κοντά στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη, Κοκκώνι και Πλατεία Συνένωσης. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 278.516 ευρώ.

Προσβάσιμες παραλίες στον δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης που αφορά στις 4 παραλίες Πευκιάς, Συκιάς, Δερβενίου και Μαρίνα Ξυλοκάστρου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 213.938,24 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο μετά από έλεγχο και πιστοποίηση τόσο του φυσικού αντικειμένου από πλευράς εγκατάστασης και πραγματικής λειτουργίας, δηλαδή έχει περατωθεί φυσικά, έχει παραληφθεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των δαπανών της επένδυσης ή έχει εκτελεστεί πλήρως. Τέλος, η ημερομηνία λήξης του έργου, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.













