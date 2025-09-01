Ένα βήμα πιο κοντά η πρώτη Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων στα Χανιά

Με τα μάτια του ξεναγού

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 υπεγράφη στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), με αντικείμενο την αδειοδότηση και προώθηση της πρώτης Μεσογειακής Βιοκλιματικής Τράπεζας Σπόρων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο διευθυντής του ΜΑΙΧ, δρ. Γιώργος Μπαουράκης.

Έργο-ορόσημο για την Κρήτη

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το κτίριο του πρώην ΚΕΓΕ στα Χανιά θα μετατραπεί σε ερευνητική υποδομή μοναδική για την περιοχή της Μεσογείου. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης με χρηματοδότηση και στήριξη της Περιφέρειας.

Η νέα Τράπεζα Σπόρων θα στεγάσει συλλογές απειλούμενων και ενδημικών φυτικών ειδών, αποτελώντας κόμβο επιστημονικής έρευνας, εφαρμοσμένων δράσεων και εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα φιλοξενεί ένα επισκέψιμο Βοτανικό Μουσείο, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών, φοιτητών και πολιτών.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Η μελέτη προβλέπει την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών:

Παθητικά και ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

Μικροκλιματικές προσομοιώσεις για βέλτιστες συνθήκες διατήρησης σπόρων

Φυσικά υλικά, παθητική θέρμανση, δροσισμό και ειδικά σκίαστρα

Φωτοβολταϊκά, υβριδικές λύσεις και έξυπνα συστήματα αυτοματισμού

Η υποδομή θα αποτελέσει πρότυπο πράσινης αρχιτεκτονικής για το μεσογειακό κλίμα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.

Στρατηγικές συνεργασίες

Το νέο «σπίτι» της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με φορείς όπως οι Διευθύνσεις Δασών, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, οι Δήμοι της Κρήτης και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Στόχος είναι ο συντονισμός δράσεων για τη διατήρηση της μεσογειακής χλωρίδας και η ανάδειξη της Κρήτης σε κέντρο αναφοράς για τη βιοποικιλότητα.

Η Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων των Χανίων φιλοδοξεί να αποτελέσει έργο-πρότυπο για όλη τη Μεσόγειο και σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Καθιστός: κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης. Όρθιοι από αριστερά προς δεξιά: Δρ. Γιώργος Μπαουράκης, Διευθυντής CIHEAM-ΜΑΙΧ, κ. Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Μιχάλης Χορευτάκης, Ερευνητής στη Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ, κ. Σπύρος Μπαλαντίνος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διασύνδεσης Τουρισμού με Πρωτογενή Τομέα