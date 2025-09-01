Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο διεθνές βήμα για την κλιματική κρίση
01 Sep 2025, 06:10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Στη Βιέννη, στο συνέδριο “From Climate Crisis to Climate Resilience in Europe at Local and Regional Levels” που διοργάνωσαν οι Ποντιφικές Ακαδημίες Επιστημών και Κοινωνικών Επιστημών του Βατικανού με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών θεσμικών εταίρων, η Ελλάδα είχε ενεργή παρουσία μέσα από την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου.
Ο κ. Χατζημάρκος μίλησε για τον αγώνα των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι για τις νησιωτικές κοινωνίες το ζήτημα δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα τη ζωή των κατοίκων.
Παρουσίασε πρωτοβουλίες όπως το “Rhodes Co-Lab”, το “Tilos – Just Go Zero” και το “Gr-Eco Islands – Chalki”, χαρακτηρίζοντάς τες «φωτεινά παραδείγματα» που δείχνουν τον δρόμο της καινοτομίας και της τόλμης απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. «Τα νησιά μας μπορούν να γίνουν εργαστήρια λύσεων, όπου η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο υποδομές, αλλά κοινωνική συμμετοχή, συνεργασία και συνέπεια στο σχέδιο», τόνισε.
Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε επίσης τη σημασία των μικρών νησιών, όπως η Τήλος και η Χάλκη, που με μετρήσιμα αποτελέσματα καταφέρνουν να αποδεικνύουν ότι ακόμη και μικρές κοινότητες μπορούν να παράγουν μεγάλες αλλαγές και να εμπνεύσουν την Ευρώπη να κινηθεί πιο αποφασιστικά.
Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του Νοτίου Αιγαίου σε ένα διεθνές συνέδριο του κύρους του Βατικανού ενισχύει το αποτύπωμα των ελληνικών νησιών στον παγκόσμιο διάλογο για την κλιματική ανθεκτικότητα, προσδίδοντας παράλληλα αναγνώριση στις τοπικές κοινωνίες που πρωτοστατούν στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
