Πανελλήνια Συνάντηση στα Μετέωρα | Η Καλαμπάκα γίνεται το κέντρο της αναρρίχησης

Η περιοχή των Μετεώρων και ο Δήμος Μετεώρων ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, την «36η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση 2025», η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση, που αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή της Καλαμπάκας, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης, αναγνωρισμένης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, σε συνεργασία με την τοπική Ορειβατική Λέσχη Τρικάλων, ανέλαβαν τη διοργάνωση αυτού του σημαντικού αθλητικού ραντεβού που φέρνει κοντά τους λάτρεις της αναρρίχησης από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για μια γιορτή του αθλήματος, που έχει ως κύριο στόχο όχι μόνο την ανάδειξη των τεχνικών και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, αλλά και την ευρύτερη προβολή της αναρρίχησης ως εναλλακτικής μορφής τουρισμού.

Τα Μετέωρα, με το μοναδικό γεωλογικό τους ανάγλυφο και τα επιβλητικά βράχια τους, αποτελούν ιδανικό φυσικό πεδίο για την ανάπτυξη της αναρρίχησης. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό με αυτό το απαιτητικό και συναρπαστικό άθλημα, προσφέροντας ταυτόχρονα ευκαιρίες συμμετοχής και εκπαίδευσης, ιδίως στους μαθητές και τους νέους της περιοχής.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών, γεγονός που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, ενισχύοντας κυρίως τον κλάδο της φιλοξενίας, της εστίασης και των συναφών υπηρεσιών. Παράλληλα, μέσα από τις παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, θα δοθεί έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στοιχεία ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς των Μετεώρων.

Η «36η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση» αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η περιοχή σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για την αναρρίχηση στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προώθηση ενός πιο υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής για τη νέα γενιά.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Μετεώρων στηρίζουν ενεργά την εκδήλωση, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και τη δημιουργία νέων προοπτικών για την περιοχή.













