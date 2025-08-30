Εξι λόγους που καθιστούν τη Σαντορίνη έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Μεσογείου παρουσιάζει σε αφιέρωμά της η ιταλική La Repubblica και εξηγεί:

Ρομαντική μαγεία και αισθητική ανώτερη

Η Repubblica περιγράφει το νησί ως μια από τις ομορφότερες και πιο ρομαντικές γωνιές των Κυκλάδων, με τα χαρακτηριστικά λευκά και μπλε σπίτια να συνθέτουν μοναδική ατμόσφαιρα.

Ανακούφιση από τον κύριο όγκο του τουριστικού ρεύματος

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, σε αντίθεση με άλλες μεσογειακές περιοχές, η Σαντορίνη καταγράφει μικρότερη τουριστική πίεση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Μαγευτικό τοπίο με την Καλντέρα

Η Repubblica αναφέρεται στην εντυπωσιακή μορφολογία της Καλντέρας, που δημιουργήθηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από χιλιάδες χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τη «φυσικό θαύμα».

Θάλασσα σε πολλές αποχρώσεις

Οι συντάκτες του άρθρου τονίζουν πως οι παραλίες του νησιού ξεχωρίζουν για το βαθύ μπλε της θάλασσας, που αλλάζει ανάλογα με το φως και τον βυθό.

Πολύχρωμες παραλίες με ηφαιστειακή ταυτότητα

Η Repubblica ξεχωρίζει παραλίες όπως ο Περίβολος, η Κόκκινη Παραλία, το Καμάρι, η Λευκή Παραλία, η Εros Beach και η Βλυχάδα, υπογραμμίζοντας την ηφαιστειακή τους προέλευση και το ιδιαίτερο τοπίο που προσφέρουν.

Μύθοι, θρύλοι και ιστορία

Στο μεταξύ το αφιέρωμα αναφέρεται στους μύθους του Ευφήμου, γιου του Ποσειδώνα, αλλά και στον θρύλο της χαμένης Ατλαντίδας, τον οποίο η εφημερίδα συνδέει με το νησί και τη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη του 1456 π.Χ.

Αρχαιολογικοί θησαυροί και μουσεία

Τέλος, η Repubblica επισημαίνει την αξία των μουσείων στη Φηρά, τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι – την «Πομπηία του Αιγαίου» – καθώς και το Μουσείο Οίνου στο Βόθωνα, όπου παρουσιάζονται οι φημισμένες ποικιλίες Ασύρτικο και Vinsanto.