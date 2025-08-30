La Repubblica | Έξι ισχυροί λόγοι για να επισκεφθείτε τη Σαντορίνη
30 Aug 2025, 06:26 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Εξι λόγους που καθιστούν τη Σαντορίνη έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Μεσογείου παρουσιάζει σε αφιέρωμά της η ιταλική La Repubblica και εξηγεί:
- Ρομαντική μαγεία και αισθητική ανώτερη
Η Repubblica περιγράφει το νησί ως μια από τις ομορφότερες και πιο ρομαντικές γωνιές των Κυκλάδων, με τα χαρακτηριστικά λευκά και μπλε σπίτια να συνθέτουν μοναδική ατμόσφαιρα.
- Ανακούφιση από τον κύριο όγκο του τουριστικού ρεύματος
Όπως σημειώνει η εφημερίδα, σε αντίθεση με άλλες μεσογειακές περιοχές, η Σαντορίνη καταγράφει μικρότερη τουριστική πίεση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
- Μαγευτικό τοπίο με την Καλντέρα
Η Repubblica αναφέρεται στην εντυπωσιακή μορφολογία της Καλντέρας, που δημιουργήθηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από χιλιάδες χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τη «φυσικό θαύμα».
- Θάλασσα σε πολλές αποχρώσεις
Οι συντάκτες του άρθρου τονίζουν πως οι παραλίες του νησιού ξεχωρίζουν για το βαθύ μπλε της θάλασσας, που αλλάζει ανάλογα με το φως και τον βυθό.
- Πολύχρωμες παραλίες με ηφαιστειακή ταυτότητα
Η Repubblica ξεχωρίζει παραλίες όπως ο Περίβολος, η Κόκκινη Παραλία, το Καμάρι, η Λευκή Παραλία, η Εros Beach και η Βλυχάδα, υπογραμμίζοντας την ηφαιστειακή τους προέλευση και το ιδιαίτερο τοπίο που προσφέρουν.
- Μύθοι, θρύλοι και ιστορία
Στο μεταξύ το αφιέρωμα αναφέρεται στους μύθους του Ευφήμου, γιου του Ποσειδώνα, αλλά και στον θρύλο της χαμένης Ατλαντίδας, τον οποίο η εφημερίδα συνδέει με το νησί και τη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη του 1456 π.Χ.
- Αρχαιολογικοί θησαυροί και μουσεία
Τέλος, η Repubblica επισημαίνει την αξία των μουσείων στη Φηρά, τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι – την «Πομπηία του Αιγαίου» – καθώς και το Μουσείο Οίνου στο Βόθωνα, όπου παρουσιάζονται οι φημισμένες ποικιλίες Ασύρτικο και Vinsanto.
διαβάστε ακόμα
- Πανελλήνια Συνάντηση στα Μετέωρα | Η Καλαμπάκα γίνεται το κέντρο της αναρρίχησης 30/08 | 06:30
- Ο Μυλοπόταμος στο Σύνταγμα σε φεστιβάλ γαστρονομίας και πολιτισμού 29/08 | 18:23
- Μαρίνα Αρετσούς | Αντίδραση του Δήμου Καλαμαριάς στις εξαγγελίες του Υπερταμείου 29/08 | 18:12
- Πτήσεις με αερόστατα στον Θεσσαλικό ουρανό 29/08 | 06:30
- Το «Παρά θιν’ αλός» επιστρέφει στην Καλαμαριά: Η Τέχνη ξαναζωντανεύει δίπλα στη θάλασσα 28/08 | 14:20
- Στη Ρόδο κορυφαίος ταξιδιωτικός οργανισμός των ΗΠΑ με 170 συνεργάτες του 28/08 | 10:48
- Θσσαλονίκη | Πλήθος ξένων επισκεπτών για το Street Mode Festival και το Thessaloniki Animation Festival 28/08 | 07:10
- Πώς ο Βόλος και οι Σποράδες θα προσελκύσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια 28/08 | 07:13
- Σκιάθος: Αύξηση αφίξεων στο αεροδρόμιο, αλλά μειωμένη κατανάλωση από τους επισκέπτες 28/08 | 06:18
- Λέσβος: Η Πέτρα πρωτοπορεί στη βιώσιμη θαλάσσια διαχείριση 28/08 | 07:21
δημοφιλέστερα
- 1 Ελβετικό δημοσίευμα: Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι» 28.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 2 Τα φεστιβάλ πόλος έλξης για τους τουρίστες - το παράδειγμα του Tomorrowland στις Βρυξέλλες 29.08.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 3 Ο Μυλοπόταμος στο Σύνταγμα σε φεστιβάλ γαστρονομίας και πολιτισμού 29.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 5 Επιθεώρηση της ΥΠΑ στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» 29.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 La Repubblica | Έξι ισχυροί λόγοι για να επισκεφθείτε τη Σαντορίνη 30.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Πανελλήνια Συνάντηση στα Μετέωρα | Η Καλαμπάκα γίνεται το κέντρο της αναρρίχησης 30.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Μαρίνα Αρετσούς | Αντίδραση του Δήμου Καλαμαριάς στις εξαγγελίες του Υπερταμείου 29.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 74,3 εκατ. ευρώ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης 30.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 Η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα το 2025 | ΙΝΣΕΤΕ: Νέο ρεκόρ καταλυμάτων τον Ιούλιο 29.08.2025 | AIRBNB