Ο Μυλοπόταμος στο Σύνταγμα σε φεστιβάλ γαστρονομίας και πολιτισμού
29 Aug 2025, 18:23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Με μια νέα στρατηγική σύμπραξη που αναδείχθηκε μέσα από το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο στο Μελιδόνι, ο Μυλοπόταμος ετοιμάζεται να παρουσιαστεί δυναμικά στην Αθήνα. Από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου 2025, στο Μετρό Συντάγματος θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο θεματικό φεστιβάλ αφιερωμένο στην ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την άυλη κληρονομιά της περιοχής.
Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, «μεταφέροντας» την ταυτότητα του Μυλοποτάμου στην καρδιά της πρωτεύουσας. Στόχος είναι η εξωστρέφεια, η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η ενίσχυση της τουριστικής της εικόνας.
Η πρωτοβουλία ανήκει στην Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών και έχει ήδη την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων και πολιτιστικών φορέων, αποτελώντας ένα ηχηρό κάλεσμα συνεργασίας και ανάπτυξης.
