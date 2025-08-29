Μαρίνα Αρετσούς | Αντίδραση του Δήμου Καλαμαριάς στις εξαγγελίες του Υπερταμείου

Στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας βρέθηκε εκ νέου η Μαρίνα Αρετσούς, μετά τις δηλώσεις του νέου CEO του Υπερταμείου, ο οποίος, κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ότι ο διαγωνισμός για την αξιοποίησή της θα προκηρυχθεί εντός του 2025.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου Καλαμαριάς, που κατηγορεί το Υπερταμείο ότι αγνοεί επιδεικτικά τη βούληση τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των φορέων της πόλης. Ο Δήμος υπενθυμίζει πως στο παρελθόν η κατεύθυνση που προωθείται απορρίφθηκε τόσο από την ίδια την Καλαμαριά όσο και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς οδηγεί –όπως τονίζεται– σε «υπερδόμηση της παραλίας» και σε μετατροπή της μαρίνας σε κερδοσκοπικό εγχείρημα real estate.

Παράλληλα, ο Δήμος Καλαμαριάς επισημαίνει ότι το Υπερταμείο «λειτουργεί αυθαίρετα ως υπερκείμενη αρχή», παραβλέποντας ακόμη και τη δικαστική εκκρεμότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη, έπειτα από την προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Ο δικαστικός δρόμος είναι μακρύς και τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου και των φορέων της πόλης δεν ακυρώνονται ούτε αναστέλλονται από κανέναν», σημειώνει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή, καλώντας το Υπερταμείο «να μην βιάζεται και να μην λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο».

Ο Δήμος Καλαμαριάς ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών, προτάσσοντας ένα σχέδιο ανάπτυξης με επίκεντρο μια πραγματική μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών, που θα συμβάλλει στην τοπική και τουριστική προοπτική της περιοχής.

Τέλος, ασκεί κριτική στο Υπερταμείο για την «παρατεταμένη απαξίωση και εγκατάλειψη» της μαρίνας, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης και βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής, αντί να προωθούνται –όπως υποστηρίζει– «μεγαλεπήβολα κτηματομεσιτικά σχέδια».