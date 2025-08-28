Το «Παρά θιν’ αλός» επιστρέφει στην Καλαμαριά: Η Τέχνη ξαναζωντανεύει δίπλα στη θάλασσα

Με τα μάτια του ξεναγού

Ο πιο ιστορικός πολιτιστικός θεσμός της Καλαμαριάς, το «Παρά θιν’ αλός», επιστρέφει φέτος με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, παραστάσεων και ξεχωριστών βραδιών, φέρνοντας την τέχνη και το κοινό δίπλα στη θάλασσα, ενώ παράλληλα συνδέει το Κόδρα με την πόλη. Το ομηρικό όνομα του θεσμού φέρνει στο προσκήνιο την έννοια της θάλασσας και της σύνδεσης με την πόλη, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της Καλαμαριάς ως πολιτιστικού προορισμού.

Φέτος, οι εκδηλώσεις φιλοξενούν κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, μουσικές συνθέσεις από παραδοσιακή και έντεχνη μουσική έως rock, reggae και desert blues, καθώς και θεατρικές παραστάσεις που αναδεικνύουν διαχρονικά έργα.

Το πρόγραμμα

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 21:00

Ο «Αιώνιος Μίκης Θεοδωράκης». Ο Παναγιώτης Καραδημήτρης και ο Δημήτρης Νικολούδης σε αγαπημένα λυρικά και λαϊκά τραγούδια του μεγάλου μας συνθέτη. Παρουσιάζει ο Γιώργος Λογοθέτης.

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 21:00

TAMIKREST – Το συγκρότημα από το Μάλι φέρνει desert blues με παραδοσιακούς ήχους Touareg και στοιχεία ροκ.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 21:00

“Από τον Καύκασο στον Ψηλορείτη” – Μουσική συνύπαρξη Πόντου και Κρήτης με τον Βασίλη Σκουλά και τον Γιώργο Στεφανίδη, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καυκάσιων Καλαμαριάς “Ο Προμηθέας”.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 21:00

Μπλε & Rous – Πολυαναμενόμενη σύμπραξη με διαχρονικά και σύγχρονα τραγούδια, γεμάτη ενέργεια.

Τετάρτη 17 – Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου – Κόδρα, πλησίον του Ναού του Αγίου Αλεξάνδρου, 21:00

«Αντιγόνη» του Σοφοκλή – Από το Εργαστήρι Θεατρικής Δημιουργίας του Δήμου Καλαμαριάς. Η αρχαία τραγωδία αναδεικνύει τη σύγκρουση προσωπικών αξιών και εξουσίας.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 21:00

Locomondo – Ελληνικό συγκρότημα σε reggae, ska και Latin ρυθμούς, με ελληνικό στίχο και στοιχεία παραδοσιακής μουσικής.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 21:00

Χατζηφραγκέτα – Αβάν-γκαρντ ελληνικό μουσικό ντουέτο με μοναδικό στυλ, χιούμορ, λυρισμό και ροκ με παραδοσιακές επιρροές.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου – Σινέ Αύρα, 20:00

Προβολή ντοκιμαντέρ «Σμύρνη, ο Παράδεισος φλέγεται – Η ιστορία του Έιζα Κ. Τζένινγκς» (ΗΠΑ, 2022), σε συνεργασία με τη ΧΑΝΘ, στο πλαίσιο των 100 χρόνων της Αδελφότητας.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 20:30

Αφιέρωμα στην Ξανθίππη Καραθανάση, Μία από τις πιο σπουδαίες φωνές στο έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι της χώρας. Παρουσιάζει ο Κώστας Μπλιάτκας.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Ακτή Αρετσού, 21:00

Ευανθία Ρεμπούτσικα – Συναυλία με κινηματογραφικό χαρακτήρα και βαθιά συγκινησιακή μουσική αφήγηση.

Το «Παρά θιν’ αλός» συνεχίζει να είναι σημείο συνάντησης της Καλαμαριάς με την τέχνη, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης και προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.