Πτήσεις με αερόστατα στον Θεσσαλικό ουρανό
29 Aug 2025, 06:30 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Μια εντυπωσιακή και πρωτοποριακή εκδήλωση προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων, υπό τον τίτλο «Πτήσεις με αερόστατα». Η διοργάνωση αυτή φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, αποτελώντας μια πολυδιάστατη στρατηγική για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο επίσημο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής για το 2025 και αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Θεσσαλίας. Μέσα από τις δράσεις της, όχι μόνο ενισχύεται η τοπική οικονομία, αλλά αναδεικνύεται και η εξωστρέφεια της περιοχής, προωθώντας τη Θεσσαλία ως έναν σύγχρονο προορισμό εναλλακτικών και εμπειρικών ταξιδιών με σεβασμό στη βιωσιμότητα.
Η εκδήλωση υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία για τους επισκέπτες, με δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων:
Στατικές πτήσεις με αερόστατο, που θα δώσουν την ευκαιρία σε πολίτες κάθε ηλικίας να ζήσουν τη μοναδική αίσθηση της εναέριας θέασης της Θεσσαλικής γης από ψηλά.
Καλλιτεχνικά και μουσικά shows, με ζωντανές εμφανίσεις βιολιού και σαξοφώνου πάνω στα αερόστατα, συνδυάζοντας την τέχνη με τη μαγεία του ουρανού και δημιουργώντας σκηνικά που δύσκολα ξεχνιούνται.
Εναέριο show με παραμοτόρ, που φωτίζει τον ουρανό της Θεσσαλίας με πολύχρωμα LED, προσφέροντας ένα οπτικό θέαμα υψηλού επιπέδου στους παρευρισκόμενους.
Night Glow Show, όπου τα αερόστατα φωτίζονται νυχτερινά, απογειώνοντας το θέαμα και προσφέροντας ιδανικό υλικό για προβολή μέσω των κοινωνικών δικτύων, των μέσων ενημέρωσης και των τουριστικών φορέων.
Μουσικοχορευτικό party, με τη συμμετοχή τοπικών DJs που θα κλείσει τη βραδιά με ζωντάνια, διασκέδαση και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης για όλους.
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις θα είναι ελεύθερη, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοποριακή εκδήλωση που συνδυάζει τον πολιτισμό, τη φύση και την ψυχαγωγία.
Με την εκδήλωση «Πτήσεις με αερόστατα», η Θεσσαλία επιχειρεί να χαράξει μια νέα πορεία στον τουριστικό χάρτη της Ελλάδας, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν εναλλακτικές, αυθεντικές και αξέχαστες εμπειρίες.
