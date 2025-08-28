Στη Ρόδο κορυφαίος ταξιδιωτικός οργανισμός των ΗΠΑ με 170 συνεργάτες του

Ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, που περιλαμβάνει τους ομίλους Affluent Traveler Collection, Travelsavers και NEST, βρέθηκε χθες στη Ρόδο, συνοδευόμενος από 170 κορυφαίους συνεργάτες του.

Οι Αμερικανοί επαγγελματίες του τουρισμού είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο νησί, ενώ στη συνέχεια φιλοξενήθηκαν σε ειδική δεξίωση στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Πρόκειται για μέρος ενός ταξιδιού γνωριμίας που περιλαμβάνει και επισκέψεις σε άλλα νησιά, όπως η Σύρος – όπου ήδη βρέθηκαν – και η Πάρος που ακολουθεί.

Η συνεργασία με τον συγκεκριμένο οργανισμό ξεκίνησε το 2024, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, και από τότε χτίζεται σταθερά μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Όπως τονίζεται, τέτοιες συμμαχίες ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια των νησιών, στοιχείο που ιστορικά αποτέλεσε πηγή δύναμης για τον τουρισμό τους.

Η εμπιστοσύνη που έχουν κατακτήσει οι νησιώτες, μέσα από την καλή δουλειά και την αξιοπιστία τους, μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο σε μια παγκόσμια αγορά που χαρακτηρίζεται από αστάθεια αλλά και πληθώρα επιλογών. Για τις νησιωτικές περιοχές, η διείσδυση σε νέες αγορές και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης θεωρούνται αλληλένδετα στοιχεία, με την εξωστρέφεια να παραμένει βασικό χαρακτηριστικό του «νησιωτικού DNA».