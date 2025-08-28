Λέσβος: Η Πέτρα πρωτοπορεί στη βιώσιμη θαλάσσια διαχείριση

Η Λέσβος, ένας προορισμός με αυθεντική ομορφιά και πλούσια παράδοση, αναδεικνύεται ταυτόχρονα σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Πέτρα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Στέλιος Παυλής», πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μια εκδήλωση με θέμα τη βιώσιμη θαλάσσια διαχείριση, την οποία διοργάνωσε η Healing Lesvos σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η πρωτοβουλία έφερε στο ίδιο τραπέζι επιστήμονες, επαγγελματίες αλιείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο για το μέλλον της θάλασσας. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του, δίνοντας το στίγμα μιας νέας πορείας που συνδέει την παράδοση με τη βιωσιμότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα “GhostNetFree Ocean”, μέσα από το οποίο απομακρύνθηκαν εγκαταλελειμμένα δίχτυα από τον βυθό της Βόρειας Λέσβου. Το παράδειγμα αυτό απέδειξε έμπρακτα πως η συνεργασία τοπικής κοινωνίας, εθελοντών και φορέων μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενισχύοντας την εικόνα του νησιού ως «πράσινου» προορισμού.

Ο καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δρ. Δρόσος Κουτσούμπας, ανέδειξε τη σημασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, σημειώνοντας ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές δεν αποτελούν μόνο περιβαλλοντική αναγκαιότητα, αλλά και ευκαιρία για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στη Λέσβο. Ήδη έχουν ξεκινήσει μελέτες που στοχεύουν να χαρτογραφήσουν την οικολογική αξία της περιοχής και να προτείνουν σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης.

Οι ίδιοι οι αλιείς, από την πλευρά τους, ανέλαβαν ενεργό ρόλο στη συζήτηση, προτείνοντας περιορισμούς σε συγκεκριμένα εργαλεία και καλύτερη διαχείριση αποβλήτων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της θάλασσας είναι υπόθεση που αφορά όλους.