Σκιάθος: Αύξηση αφίξεων στο αεροδρόμιο, αλλά μειωμένη κατανάλωση από τους επισκέπτες
28 Aug 2025, 06:18 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Θετικά είναι τα στοιχεία που καταγράφονται για το αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» στη Σκιάθο, καθώς η επιβατική κίνηση σημείωσε φέτος άνοδο 10,4% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη Fraport Greece.
Ωστόσο, οι επαγγελματίες του τουρισμού αναφέρουν ότι, παρά την αύξηση των αφίξεων, παρατηρείται μείωση στην κατανάλωση και τον τζίρο των επιχειρήσεων. Όπως σημειώνει η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου, οι επισκέπτες φέτος φαίνεται να ξοδεύουν λιγότερα σε εστίαση, αγορές και επιπλέον υπηρεσίες σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια.
Η εικόνα αυτή συνδέεται με μια γενικότερη τάση που παρατηρείται και σε άλλους ελληνικούς προορισμούς: περισσότερες αφίξεις, αλλά περιορισμένη τουριστική δαπάνη. Το γεγονός αυτό προκαλεί προβληματισμό για τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της σεζόν, παρά τα υψηλά ποσοστά πληρότητας.
Η Σκιάθος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας, με σημαντική ζήτηση από το εξωτερικό, ωστόσο τα φετινά δεδομένα δείχνουν ότι η συζήτηση γύρω από τον τουρισμό δεν περιορίζεται μόνο στις αφίξεις, αλλά και στην κατανάλωση που ενισχύει την τοπική οικονομία, πάντα σύμφωνα με τους φορείς του νησιού.
