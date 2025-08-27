Η Τρίπολη υποδέχεται το 4ο Tripolis Street Food Festival

Με συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και οι στόχοι του 4ου Tripolis Street Food Festival, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου στην Πλατεία Άρεως της Τρίπολης.

Η διοργάνωση υλοποιείται με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Συλλόγου Καφεστιατόρων Αρκαδίας, του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών Αρκαδίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι εκπρόσωποι των φορέων αναφέρθηκαν στη σημασία του θεσμού για την τοπική κοινωνία και οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πόλη.

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει γαστρονομικές προτάσεις, μουσική και δράσεις ψυχαγωγίας, ενώ η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον γαστρονομικό χαρακτήρα της Αρκαδίας και να προσφέρει ένα τριήμερο γιορτής στο κέντρο της πόλης.

