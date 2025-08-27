Η Τρίπολη υποδέχεται το 4ο Tripolis Street Food Festival
27 Aug 2025, 18:16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Με συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και οι στόχοι του 4ου Tripolis Street Food Festival, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου στην Πλατεία Άρεως της Τρίπολης.
Η διοργάνωση υλοποιείται με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Συλλόγου Καφεστιατόρων Αρκαδίας, του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών Αρκαδίας.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι εκπρόσωποι των φορέων αναφέρθηκαν στη σημασία του θεσμού για την τοπική κοινωνία και οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πόλη.
Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει γαστρονομικές προτάσεις, μουσική και δράσεις ψυχαγωγίας, ενώ η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον γαστρονομικό χαρακτήρα της Αρκαδίας και να προσφέρει ένα τριήμερο γιορτής στο κέντρο της πόλης.
διαβάστε ακόμα
- Στο Ρέθυμνο το TUI Socca Champions League 2025 27/08 | 13:13
- Ραντεβού το 2026 για το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας στην Ανεμώτια στη Λέσβο 27/08 | 11:08
- Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργεί το σιντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος 26/08 | 12:23
- Διϋπουργική σύσκεψη για την αποκατάσταση της Βόρειας Χίου- «Χίος Pass» το 2026 27/08 | 10:18
- Σέριφος: Σταθερά ανοδική πορεία στις αφίξεις για 4η συνεχή χρονιά 27/08 | 07:05
- Πράσινο φως για την επέκταση της προβλήτας Αδρίας στο λιμάνι της Σούδας 27/08 | 06:35
- Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου | 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025 26/08 | 14:31
- Στα Ανώγεια το 1ο Φεστιβάλ «Ανυφαντού» 26/08 | 12:56
- «Αστερουσίων Πολιτεία». Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην καρδιά των Αστερουσίων 26/08 | 11:21
- Οι Άθλοι του Ηρακλή βρίσκουν στέγη στα Άβδηρα 26/08 | 07:04
δημοφιλέστερα
- 1 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 2 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Σέριφος: Σταθερά ανοδική πορεία στις αφίξεις για 4η συνεχή χρονιά 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Πράσινο φως για την επέκταση της προβλήτας Αδρίας στο λιμάνι της Σούδας 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Διϋπουργική σύσκεψη για την αποκατάσταση της Βόρειας Χίου- «Χίος Pass» το 2026 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Η Ryanair επιτίθεται… και συνεργάζεται: Πώς η low-cost κυριαρχεί σε OTAs και θεσμούς 27.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Ραντεβού το 2026 για το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας στην Ανεμώτια στη Λέσβο 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 ΥΠΑ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 27.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη 27.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Στο Ρέθυμνο το TUI Socca Champions League 2025 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ