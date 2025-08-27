Στο Ρέθυμνο το TUI Socca Champions League 2025

Από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου, το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει στο εμβληματικό γήπεδο της Σοχώρας το TUI Socca Champions League 2025, τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση του αθλήματος στον κόσμο. Το τουρνουά επιστρέφει στην Κρήτη με ένα νέο, πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό σύστημα διεξαγωγής, που υπόσχεται ακόμη περισσότερη ένταση και θέαμα για φιλάθλους και επισκέπτες.

Περισσότερες από 100 ομάδες από 40 χώρες και πέντε ηπείρους θα χωριστούν σε τρία «μονοπάτια»:

Το μονοπάτι των Πρωταθλητών, όπου συμμετέχουν κορυφαίες ομάδες, πρωταθλήτριες και δευτεραθλήτριες χωρών.

Το μονοπάτι των Συμβολαίων (Contracts), για ισχυρούς συλλόγους με εμπορικό βάρος που διεκδικούν τον τίτλο μέσα από περισσότερους γύρους.

Το μονοπάτι Conference, που προσφέρει δεύτερη ευκαιρία σε αποκλεισμένες ομάδες, αλλά και σε ελληνικά σωματεία που δεν εξασφάλισαν θέση στους δύο πρώτους ομίλους, διεκδικώντας έναν παράλληλο τίτλο.

Μετά τη φάση των ομίλων, η διοργάνωση θα κορυφωθεί με νοκ άουτ αγώνες, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις.

Η Ελλάδα, χάρη στην 8η θέση της στη διεθνή κατάταξη και στο πλεονέκτημα της έδρας, θα έχει αυξημένη παρουσία στη φετινή διοργάνωση, τόσο με ομάδες μέσω wild cards όσο και στο μονοπάτι Conference. Οι επίσημες συμμετοχές θα ανακοινωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου από τη Socca International, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση.

Το TUI Socca Champions League, που έχει ανατεθεί στο Ρέθυμνο για τριετία (2024-2026), έχει ήδη αναδείξει την πόλη σε διεθνή αθλητικό και τουριστικό προορισμό, συνδυάζοντας το πάθος του μικρού ποδοσφαίρου με τη φιλοξενία και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει και το SOCCA Aegean Cup, με τη συμμετοχή τεσσάρων εθνικών ομάδων ανδρών και τεσσάρων εθνικών ομάδων γυναικών, δίνοντας συνέχεια στη γιορτή του αθλήματος.

Οι δύο διοργανώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Socca, με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας.