Πώς ο Βόλος και οι Σποράδες θα προσελκύσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο Δήμος Σκιάθου, ο Δήμος Βόλου και το Επιμελητήριο Μαγνησίας θα συνεργαστούν για τη διοργάνωση ταξιδίου εξοικείωσης για ανώτερα στελέχη επιλεγμένων εταιρειών κρουαζιέρας, στη Σκόπελο και στη Μαγνησία από τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Η αρχική εκτίμηση του προϋπολογισμού ανέρχεται στις 24.500 ευρώ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναμένεται να συμβάλλει έως του ποσού των 13.140 ευρώ.

Το ταξίδι εξοικείωσης περιλαμβάνει ένα τετραήμερο εντατικής παρουσίασης υψηλού επιπέδου του προορισμού κρουαζιέρας του Βόλου και των Σποράδων με στόχο τη γνωριμία και την κατανόηση των πραγματικών δυνατοτήτων των λιμένων και του προορισμού γενικότερα προκειμένου να ενταχθούν στα προσεχή προγράμματα κρουαζιέρας. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στοχευμένης εξωστρέφειας του προϊόντος κρουαζιέρας του Βόλου και των Σποράδων στο ειδικό κοινό του τομέα της κρουαζιέρας.

Tα εν λόγω στελέχη βάσει της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας τους έχουν ως αρμοδιότητα την κατάρτιση προγραμμάτων κρουαζιέρας, τις δρομολογήσεις κρουαζιερόπλοιων, τον σχεδιασμό εκδρομών για τους επιβάτες και η εργασία τους απαιτεί την επίσκεψη σε κάθε προορισμό ούτως ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν σύμφωνα με τα κριτήρια της κάθε εταιρείας κρουαζιέρας τις δυνατότητες ωφέλιμης συνεργασίας.

Οι εταιρείες και τα στελέχη έχουν επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (χαρακτηριστικά προϊόντος, εμπειρία στην περιοχή, προγραμματισμός μελλοντικών προσεγγίσεων κ.λπ.), με αποτέλεσμα οι οκτώ από τους συμμετέχοντες να εκπροσωπούν πάνω από 15 brands διεθνούς κρουαζιέρας.

Πρόκειται κυρίως για εταιρείες πολυτελείας και υπερπολυτελείας, με στόλους που περιλαμβάνουν μεγάλα, μεσαία και μικρά νεότευκτα κρουαζιερόπλοια υψηλών τεχνολογικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Σύμφωνα με την Περιφέρεια οι αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις για τον Βόλο και τις Σποράδες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και αναμένεται να αποτυπωθούν ήδη από την επόμενη σεζόν (2026), με σαφώς μεγαλύτερη δυναμική τα έτη 2027 και 2028.

Η δράση αυτή αποτελεί ολοκληρωμένη και διεθνώς δοκιμασμένη πρακτική επαγγελματικής προβολής προορισμών κρουαζιέρας με στόχο την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για το λιμάνι του Βόλου και τα νησιά των Σποράδων, παρουσιάζοντας τα νεότερα δεδομένα που πιστοποιούν την πλήρη αποκατάσταση των υποδομών, την ανάδειξη νέων εμπειριών και προορισμών για τους επιβάτες κρουαζιέρας, πέραν των καθιερωμένων, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις εναλλακτικού τουρισμού (γαστρονομία, οινοτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, υπαίθριες δραστηριότητες, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία βουνού κ.λπ.), οι οποίες προσφέρονται στη Θεσσαλία, πλαισιωμένες από τη γνωστή φιλοξενία των κατοίκων της.













