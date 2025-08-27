Ραντεβού το 2026 για το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας στην Ανεμώτια στη Λέσβο

Με την υπόσχεση ότι το ραντεβού ανανεώνεται για το 2026 έπεσε για φέτος η αυλαία του 9ου Φεστιβάλ Αμπελουργίας στην Ανεμώτια στη Λέσβο, όπου στις 16, 17 και 18 Αυγούστου 2025, η Ανεμώτια μεταμορφώθηκε σε σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών. Το χωριό έζησε τρεις μέρες γεμάτες παράδοση, τέχνη, μουσική και συλλογικότητα, μέσα από το φεστιβάλ που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αμπελουργών Ανεμώτιας «ο Κάμπος».

Μια τριήμερη διαδρομή από τη μνήμη στη δημιουργία

Την πρώτη μέρα, η παράδοση αναδείχθηκε ως θεμέλιο κοινοτικής αναγέννησης. Μέσα από μνήμες, αφηγήσεις και καλλιτεχνικές δράσεις, το κοινό κλήθηκε να ανακαλύψει τη ζωντανή δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τη δεύτερη μέρα, τα βιωματικά εργαστήρια πέτρας, ύφανσης και αμπελουργίας έδωσαν ζωή στις λαϊκές τέχνες, θυμίζοντας πως η γνώση και η χειροτεχνία αποτελούν κλειδιά βιωσιμότητας και συλλογικότητας.

Την τρίτη μέρα, η γιορτή κορυφώθηκε με θέατρο, μουσικές και καλλιτεχνικές εκφράσεις, όπου το νήμα, η πέτρα και το σταφύλι ενώθηκαν συμβολικά σε μια κοινή εμπειρία δημιουργίας και συμμετοχής.

Το 9ο Φεστιβάλ απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια πολιτιστική διοργάνωση. Είναι μια πρόσκληση επανασύνδεσης με τον τόπο, την ιστορία και τον συνάνθρωπο. Ένα ζωντανό παράδειγμα συμπερίληψης και κοινοτικής συνεργασίας, που έφερε κοντά αμπελουργούς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, τεχνίτες, εθελοντές και επισκέπτες από όλη τη Λέσβο αλλά και από άλλες περιοχές, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται.

Η σπίθα να μη σβήσει

Οι διοργανωτές έκλεισαν με την ευχή η σπίθα που άναψε η Ανεμώτια να συνεχίσει να καίει, ώστε το Φεστιβάλ να μεγαλώνει χωρίς να χάνει την αυθεντική του ψυχή. Ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά πως δεν υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στην καριέρα και την προσφορά στον τόπο, ανάμεσα στο χωριό και την πόλη. Μπορείς να έχεις και τα δύο, όταν ο τόπος γίνεται τέχνη και δημιουργία, όταν η συμμετοχή γεννά εμπειρίες που ταξιδεύουν πέρα από τα όρια ενός νησιού.

Επόμενος σταθμός: το 10ο Φεστιβάλ

Μετά το δυναμικό κλείσιμο, το βλέμμα στρέφεται ήδη προς το 2026. Το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας Ανεμώτιας αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο, φέρνοντας ακόμη περισσότερες δράσεις, συνεργασίες και πολιτιστικές γέφυρες, με τη Λέσβο να παραμένει στο επίκεντρο της δημιουργίας και της παράδοσης.