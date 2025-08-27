Πράσινο φως για την επέκταση της προβλήτας Αδρίας στο λιμάνι της Σούδας
27 Aug 2025, 06:35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια συνεχών προσπαθειών, το Λιμενικό Ταμείο Χανίων εξασφάλισε τη θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την κατασκευή του τμήματος κρουαζιέρας στο λιμάνι της Σούδας. Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, αφορά την πολυαναμενόμενη επέκταση της προβλήτας Αδρίας κατά 160 μέτρα.
Το έργο, με προϋπολογισμό περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, έχει πλέον ολοκληρωθεί σε επίπεδο μελετών και θεωρείται «ώριμο» για άμεση υλοποίηση. Επόμενο βήμα αποτελεί η εξεύρεση χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή.
Σε συνδυασμό με τον επιβατικό σταθμό (terminal) που επίσης έχει σχεδιαστεί για τη Σούδα, το νέο έργο θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού, καθιστώντας το ένα από τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα της Ευρώπης στον τομέα της κρουαζιέρας.
