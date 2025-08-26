Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου | 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025
26 Aug 2025, 14:31 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου – ένα τετραήμερο φεστιβάλ γεμάτο δράσεις, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, σε δύο τοποθεσίες του νησιού: τον Μόλυβο και την Πέτρα.
Στόχος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου είναι η ανάδειξη της Λέσβου, καθώς και η προώθηση της έννοιας της ευεξίας – του να “υπάρχεις” καλά σε αυτή τη ζωή. Η πανέμορφη και ενεργειακά μοναδική Λέσβος αποτελεί έναν τόπο που σας καλεί να τον ανακαλύψετε, προσφέροντάς σας τα εργαλεία για έμπνευση, παρακίνηση και θετική αλλαγή στη ζωή σας. Σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο – ένα νησί με πλούσια φύση, γεμάτο αντιθέσεις και μοναδική ενέργεια – σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις δράσεις που έχουμε προγραμματίσει, με τη συμμετοχή καθοδηγητών και δασκάλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ανακαλύψτε τρόπους για να έρθετε σε επαφή με τον εαυτό σας – σωματικά και πνευματικά. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να ασκηθείτε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και να γνωρίσετε νέες μεθόδους εκγύμνασης και ευεξίας. Όσοι βρεθούν στο νησί κατά το τετραήμερο αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως: Yoga, Tai Chi, Mindfulness με άλογα, μουσικοθεραπεία με θιβετιανά μπολ, Face Yoga, Aerial Yoga, και πολλές άλλες δράσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις δράσεις, τα μαθήματα και τους δασκάλους, θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.
Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε ηλεκτρονικά στο: https://shop.theotheraegean.com/euphoria-2025/
Διατίθενται μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε δραστηριότητα, καθώς και ημερήσιο εισιτήριο, εισιτήριο Σαββατοκύριακου και τετραήμερο εισιτήριο, που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις του φεστιβάλ. Επίσης, θα διατίθενται εισιτήρια και στην είσοδο, πριν από την έναρξη κάθε δράσης.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα εισιτήρια ή τις δράσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, στο τηλέφωνο 22530 71990.
Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου διοργανώνεται από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου. Τελεί, επίσης, υπό την αιγίδα και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ υποστηρίζεται από διάφορους χορηγούς.
διαβάστε ακόμα
- Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργεί το σιντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος 26/08 | 12:23
- Στα Ανώγεια το 1ο Φεστιβάλ «Ανυφαντού» 26/08 | 12:56
- «Αστερουσίων Πολιτεία». Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην καρδιά των Αστερουσίων 26/08 | 11:21
- Οι Άθλοι του Ηρακλή βρίσκουν στέγη στα Άβδηρα 26/08 | 07:04
- Γιώργος Χατζημάρκος: «Μεγάλη νίκη για τα νησιά η δωρεάν μετακίνηση των ερασιτεχνών αθλητών» 26/08 | 10:09
- Kινηματογράφηση ιστορικών μνημείων της Αττικής με στόχο την τουριστική προβολή 25/08 | 07:01
- The Chios Festival | Γιορτή πολιτισμού και τουριστικής προβολής της Χίου 23/08 | 06:00
- Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κεφαλονιά, Λευκάδα και Χαλκιδική 25/08 | 06:43
- Χάλκη: Η μουσική συναντά το φεγγάρι στο 4ο Φεστιβάλ Μουσικής «Δημήτρης Κρεμαστινός» 23/08 | 07:21
- Θεσσαλονίκη | Πικ Νικ Urban Festival 2025 – Πάμε Πλατεία: Opening night στη Ρωμαϊκή Αγορά 24/08 | 18:24
δημοφιλέστερα
- 1 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Βόρεια Εύβοια: Ανακαλύπτοντας την Κρυφή Ομορφιά του Νησιού 22.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 3 Οι Άθλοι του Ηρακλή βρίσκουν στέγη στα Άβδηρα 26.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 NEMA Design Hotel & Spa- Κρήτη: Νέα εποχή κομψότητας με 35 νέες luxury σουίτες από το 2026 26.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Corendon Airlines | 20% περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι του 2026 - Νέα γραμμή προς Ηράκλειο 26.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Γιώργος Χατζημάρκος: «Μεγάλη νίκη για τα νησιά η δωρεάν μετακίνηση των ερασιτεχνών αθλητών» 26.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Early Booking 2026: Οι Πολωνοί τουρίστες «επενδύουν» στις διακοπές – Τι σημαίνει για την Ελλάδα 26.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 8 «Αστερουσίων Πολιτεία». Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην καρδιά των Αστερουσίων 26.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Aegean | Σημαντική ενημέρωση για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 25.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Korean Air | Αγορά ρεκόρ 103 Boeing νέας γενιάς για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της 26.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ