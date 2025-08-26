Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου | 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου – ένα τετραήμερο φεστιβάλ γεμάτο δράσεις, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, σε δύο τοποθεσίες του νησιού: τον Μόλυβο και την Πέτρα.

Στόχος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου είναι η ανάδειξη της Λέσβου, καθώς και η προώθηση της έννοιας της ευεξίας – του να “υπάρχεις” καλά σε αυτή τη ζωή. Η πανέμορφη και ενεργειακά μοναδική Λέσβος αποτελεί έναν τόπο που σας καλεί να τον ανακαλύψετε, προσφέροντάς σας τα εργαλεία για έμπνευση, παρακίνηση και θετική αλλαγή στη ζωή σας. Σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο – ένα νησί με πλούσια φύση, γεμάτο αντιθέσεις και μοναδική ενέργεια – σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις δράσεις που έχουμε προγραμματίσει, με τη συμμετοχή καθοδηγητών και δασκάλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανακαλύψτε τρόπους για να έρθετε σε επαφή με τον εαυτό σας – σωματικά και πνευματικά. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να ασκηθείτε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και να γνωρίσετε νέες μεθόδους εκγύμνασης και ευεξίας. Όσοι βρεθούν στο νησί κατά το τετραήμερο αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως: Yoga, Tai Chi, Mindfulness με άλογα, μουσικοθεραπεία με θιβετιανά μπολ, Face Yoga, Aerial Yoga, και πολλές άλλες δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις δράσεις, τα μαθήματα και τους δασκάλους, θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε ηλεκτρονικά στο: https://shop.theotheraegean.com/euphoria-2025/

Διατίθενται μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε δραστηριότητα, καθώς και ημερήσιο εισιτήριο, εισιτήριο Σαββατοκύριακου και τετραήμερο εισιτήριο, που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις του φεστιβάλ. Επίσης, θα διατίθενται εισιτήρια και στην είσοδο, πριν από την έναρξη κάθε δράσης.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα εισιτήρια ή τις δράσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, στο τηλέφωνο 22530 71990.

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου διοργανώνεται από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου. Τελεί, επίσης, υπό την αιγίδα και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ υποστηρίζεται από διάφορους χορηγούς.