Στα Ανώγεια το 1ο Φεστιβάλ «Ανυφαντού»

Η παράδοση συναντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στο 1ο Φεστιβάλ «Ανυφαντού», που θα πραγματοποιηθεί στα Ανώγεια το διήμερο 31 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το φεστιβάλ εντάσσεται στην Παράλληλη Δράση «Οι γυναίκες συναντούν το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης» και φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της γυναικείας δημιουργίας, τον διάλογο της παράδοσης με τη σύγχρονη τέχνη και τον ρόλο της ελεύθερης έκφρασης.

Ο τίτλος «Ανυφαντού», που σημαίνει υφάντρα, γίνεται σύμβολο καλλιτεχνικής έκφρασης και γυναικείας δύναμης: της γυναίκας που «υφαίνει» μνήμη, φωνή και ψυχή μέσα από την τέχνη της. Από παραδοσιακή χειροτεχνία του παρελθόντος, η ύφανση μετατρέπεται σήμερα σε μεταφορά για τη νέα θέση της γυναίκας-δημιουργού στο προσκήνιο.

Στιγμές του φεστιβάλ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές συμπράξεις, κινηματογραφικές προβολές, χορευτικές παραστάσεις και ανοιχτά σεμινάρια χορού. Ανάμεσα στις ξεχωριστές στιγμές:

Η μουσική συνάντηση της Νίκης Ξυλούρη με τη Maria-Christina Harper

Η σύμπραξη του Γιώργη Ξυλούρη με τον Γιάννη Αγγελάκα

Η χορευτική παράσταση και σεμινάριο της Μαρίας Μανουκιάν

Οι προβολές ταινιών από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική σε επιμέλεια του Πολιτιστικού Οργανισμού «Σύσηλο»

Η ομιλία της Νίκης Ρουμπάνη, προέδρου του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, για την ύφανση ως μορφή τέχνης και οικοτεχνίας, με αφορμή την προβολή του έργου «Η Πετσέτα».

Κυριακή 31 Αυγούστου – Έναρξη με σινεμά και ύφανση

Το φεστιβάλ ανοίγει με το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Και το ανύφαντο» στο Κινηματοθέατρο Δήμου Ανωγείων (11:30–14:00 & 18:30–20:00), με ταινίες που «υφαίνουν» ιστορίες μνήμης, καταγωγής, απώλειας και συνέχειας, από την Κολομβία έως την Κρήτη και από τα υφαντά της Λατινικής Αμερικής έως τις σιωπές της Ευρώπης.

Η ημέρα θα κορυφωθεί στην πλατεία Λιβάδι (20:00–21:00) με την προβολή του έργου Mitato Sessions: Η Πετσέτα και την ομιλία της Νίκης Ρουμπάνη για την τέχνη της ύφανσης, σε συντονισμό της Ρίτας Σουλτάτου.

Ένας τόπος διαλόγου και δημιουργίας

Με θεματικούς άξονες τη γυναίκα-δημιουργό και τη γόνιμη συνάντηση παράδοσης και σύγχρονης τέχνης, το Φεστιβάλ Ανυφαντού φιλοδοξεί να μετατρέψει τα Ανώγεια σε έναν ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής αναζήτησης, διαλόγου και αυθεντικής έκφρασης.