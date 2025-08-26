Γιώργος Χατζημάρκος: «Μεγάλη νίκη για τα νησιά η δωρεάν μετακίνηση των ερασιτεχνών αθλητών»

Τη σημασία της χθεσινής απόφασης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) ανέδειξε με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, χαρακτηρίζοντάς την «ιδιαίτερη και σπουδαία» για τη νησιωτική Ελλάδα.

Το ΣΑΣ εισηγήθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας τη δωρεάν μετακίνηση όλων των αθλητών ερασιτεχνικών σωματείων στα επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα που, όπως σημειώνει ο κ. Χατζημάρκος, «αφορά πολύ περισσότερο κόσμο απ’ ό,τι φανταζόμασταν».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη, ο οποίος είχε λάβει σχετική εξουσιοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, οι δυνητικοί δικαιούχοι ξεπερνούν τους 35.000 αθλητές από περισσότερα από 650 σωματεία. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, από την πρώτη στιγμή θετικός απέναντι στο αίτημα, «κατανόησε την αξία του για τους νησιώτες, έχοντας και ο ίδιος προσωπική σχέση με τον αθλητισμό», όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης.

«Μπορεί σε πολλούς τέτοιες ειδήσεις να φαίνονται μικρές, όμως για τα νησιά είναι μεγάλες», καταλήγει ο κ. Χατζημάρκος, υπογραμμίζοντας την ιδιαιτερότητα της νησιωτικής Ελλάδας και τη σημασία που έχει όταν η φωνή της βρίσκει ευήκοα ώτα.