Οι Άθλοι του Ηρακλή βρίσκουν στέγη στα Άβδηρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης ενέκρινε την παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου, πρώην Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών, στον οικισμό Αβδήρων, προς όφελος του Οργανισμού «Οι Άθλοι του Ηρακλή». Η παραχώρηση αυτή έχει οριστεί να ισχύει έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής αρχής, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Ο οργανισμός «Οι Άθλοι του Ηρακλή» αποτελεί μία πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της τοπικής ιστορίας, μυθολογίας, τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός ευρέος φάσματος προγραμμάτων. Επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων, ιδίως της νεολαίας, σε δημιουργικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές και πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες εμπνέονται από τη μυθολογική μορφή του Ηρακλή και τους θρυλικούς άθλους του. Οι άθλοι αυτοί διατηρούν σημαντική ιστορική και συμβολική σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, και ειδικότερα με τον οικισμό των Αβδήρων, γεγονός που καθιστά τον οργανισμό μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της περιοχής.

Η παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου σε κεντρική και προσβάσιμη θέση στα Άβδηρα στοχεύει στην παροχή φυσικής βάσης για τις διοικητικές λειτουργίες του οργανισμού, καθώς και στην υποστήριξη εκδηλώσεων μικρής κλίμακας, εργαστηρίων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών περιηγήσεων. Μέσα από αυτές τις δράσεις, ο οργανισμός φιλοδοξεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας την τοπική κοινότητα ως βασικό παράγοντα στην υλοποίηση των στόχων του.

Η παραχώρηση του χώρου μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας προσφέρει ένα πλαίσιο σταθερότητας για την οργάνωση και την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων, επιτρέποντας στον οργανισμό να αναπτύξει την παρουσία του στην περιοχή με τρόπο συνεπή και διαρκή.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση στην υποστήριξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της σύνδεσης των τοπικών κοινοτήτων με την ιστορία τους.



















