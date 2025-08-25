Ολλανδός τουριστικός πράκτορας φιλοξενήθηκε στην Πιερία – «Άνοιγμα» του Π.Ο.Τ.Α.Π. στις Κάτω Χώρες

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή της Πιερίας σε νέες αγορές, φιλοξένησε από τις 17 έως τις 22 Αυγούστου τον Ολλανδό τουριστικό πράκτορα Marcel Aronson, διευθυντή του ταξιδιωτικού γραφείου Ideal Tours, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης.

Η συγκεκριμένη δράση έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας του Οργανισμού σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις στις Κάτω Χώρες και της στρατηγικής συνεργασίας με τον κορυφαίο tour operator Sunweb, εντάσσοντας την Πιερία δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της Ολλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Aronson γνώρισε από κοντά την πλούσια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, επισκεπτόμενος το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, το Παρατηρητήριο Πουλιών στη Νέα Αγαθούπολη, το Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου, το Κάστρο Πλαταμώνα, την αρχαία Πύδνα, μοναστήρια, το Κέντρο Μεσογειακών Ψηφιδωτών, αλλά και παραδοσιακούς οικισμούς. Παράλληλα, είχε επαφές με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης.

Ο πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π. Γιώργος Καραλής δήλωσε:

«Η επίσκεψη αυτή επιβεβαιώνει ότι η Πιερία διαθέτει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει έναν ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό για την ολλανδική αγορά. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες, ανοίγουμε νέες προοπτικές για τον τόπο μας».

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου υπογράμμισε:

«Η Πιερία συνδυάζει μοναδικά τον Όλυμπο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μέσα από οργανωμένες δράσεις μπορούμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες του τόπου μας και να προσελκύσουμε επισκέπτες και από τις Κάτω Χώρες».

Στις συναντήσεις του Ολλανδού πράκτορα με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας και του Π.Ο.Τ.Α.Π. συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών σε ειδικές μορφές τουρισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη της Πιερίας ως προορισμού που συνδυάζει θάλασσα, βουνό και πολιτισμό.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία φορέων, πολιτιστικών οργανισμών, ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων της Πιερίας, οι οποίοι συνέβαλαν στη φιλοξενία και στην επιτυχή προβολή της περιοχής.