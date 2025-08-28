Θσσαλονίκη | Πλήθος ξένων επισκπετών για το Street Mode Festival και το Thessaloniki Animation Festival

Η Θεσσαλονίκη, γνωστή για τη ζωντανή πολιτιστική της σκηνή, φιλοξενεί δύο σημαντικά φεστιβάλ που προσελκύουν πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας την τέχνη, τη μουσική και τη νεανική κουλτούρα με τον πιο δημιουργικό τρόπο.

Το Street Mode Festival, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο κτίριο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων, είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ελλάδας που επικεντρώνεται στη μουσική και την urban κουλτούρα. Από το 2009, το Street Mode έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για τους νέους της πόλης και για επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα δυναμικό πρόγραμμα με πολλές μουσικές σκηνές και δράσεις που εστιάζουν στη street art, το street dance, το parkour, το BMX και το skateboard. Προσελκύει κυρίως το νεανικό κοινό ηλικίας 18-35 ετών, το οποίο βρίσκει στο Street Mode έναν μοναδικό χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας.

Από την άλλη πλευρά, το 11ο Thessaloniki Animation Festival (TAF), το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου στην Αποθήκη Δ΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του είδους στη χώρα. Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Film Office του Τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού της πόλης, εστιάζει στο σύγχρονο animation και τις πολυδιάστατες πτυχές του, από την εκπαίδευση και την τέχνη μέχρι την ψυχαγωγία. Από την πρώτη του διοργάνωση το 2015, το TAF έχει παρουσιάσει έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας τη Θεσσαλονίκη ως έναν διεθνή κόμβο της animation κοινότητας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στις προβολές, αλλά επεκτείνεται σε σεμινάρια, εργαστήρια και masterclasses από καταξιωμένους καλλιτέχνες του χώρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνουν στην τέχνη του animation.

Αυτά τα δύο φεστιβάλ δεν είναι απλά εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, αλλά και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα που ενισχύουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης ως μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική και νεανική κουλτούρα. Με μια κοινή στόχευση στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της τέχνης και της μουσικής, το Street Mode Festival και το Thessaloniki Animation Festival προσφέρουν στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της απλής ψυχαγωγίας και προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.















