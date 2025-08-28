Θσσαλονίκη | Πλήθος ξένων επισκπετών για το Street Mode Festival και το Thessaloniki Animation Festival
28 Aug 2025, 07:10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Θεσσαλονίκη, γνωστή για τη ζωντανή πολιτιστική της σκηνή, φιλοξενεί δύο σημαντικά φεστιβάλ που προσελκύουν πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας την τέχνη, τη μουσική και τη νεανική κουλτούρα με τον πιο δημιουργικό τρόπο.
Το Street Mode Festival, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο κτίριο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων, είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ελλάδας που επικεντρώνεται στη μουσική και την urban κουλτούρα. Από το 2009, το Street Mode έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για τους νέους της πόλης και για επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει ένα δυναμικό πρόγραμμα με πολλές μουσικές σκηνές και δράσεις που εστιάζουν στη street art, το street dance, το parkour, το BMX και το skateboard. Προσελκύει κυρίως το νεανικό κοινό ηλικίας 18-35 ετών, το οποίο βρίσκει στο Street Mode έναν μοναδικό χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας.
Από την άλλη πλευρά, το 11ο Thessaloniki Animation Festival (TAF), το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου στην Αποθήκη Δ΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του είδους στη χώρα. Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Film Office του Τμήματος Τουρισμού και Πολιτισμού της πόλης, εστιάζει στο σύγχρονο animation και τις πολυδιάστατες πτυχές του, από την εκπαίδευση και την τέχνη μέχρι την ψυχαγωγία. Από την πρώτη του διοργάνωση το 2015, το TAF έχει παρουσιάσει έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας τη Θεσσαλονίκη ως έναν διεθνή κόμβο της animation κοινότητας. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ δεν περιορίζεται μόνο στις προβολές, αλλά επεκτείνεται σε σεμινάρια, εργαστήρια και masterclasses από καταξιωμένους καλλιτέχνες του χώρου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνουν στην τέχνη του animation.
Αυτά τα δύο φεστιβάλ δεν είναι απλά εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, αλλά και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα που ενισχύουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης ως μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική και νεανική κουλτούρα. Με μια κοινή στόχευση στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της τέχνης και της μουσικής, το Street Mode Festival και το Thessaloniki Animation Festival προσφέρουν στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της απλής ψυχαγωγίας και προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
διαβάστε ακόμα
- Πώς ο Βόλος και οι Σποράδες θα προσελκύσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια 28/08 | 07:13
- Σκιάθος: Αύξηση αφίξεων στο αεροδρόμιο, αλλά μειωμένη κατανάλωση από τους επισκέπτες 28/08 | 06:18
- Λέσβος: Η Πέτρα πρωτοπορεί στη βιώσιμη θαλάσσια διαχείριση 28/08 | 07:21
- Στο Ρέθυμνο το TUI Socca Champions League 2025 27/08 | 13:13
- Η Τρίπολη υποδέχεται το 4ο Tripolis Street Food Festival 27/08 | 18:16
- Ραντεβού το 2026 για το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας στην Ανεμώτια στη Λέσβο 27/08 | 11:08
- Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργεί το σιντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος 26/08 | 12:23
- Διϋπουργική σύσκεψη για την αποκατάσταση της Βόρειας Χίου- «Χίος Pass» το 2026 27/08 | 10:18
- Σέριφος: Σταθερά ανοδική πορεία στις αφίξεις για 4η συνεχή χρονιά 27/08 | 07:05
- Πράσινο φως για την επέκταση της προβλήτας Αδρίας στο λιμάνι της Σούδας 27/08 | 06:35
δημοφιλέστερα
- 1 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 2 Η Τρίπολη υποδέχεται το 4ο Tripolis Street Food Festival 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της στην Κορέα – Συναντήσεις Κεφαλογιάννη στη Σεούλ 27.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 5 Στο Ρέθυμνο το TUI Socca Champions League 2025 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 AEGEAN - Olympic Air | Kανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη 27.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Ραντεβού το 2026 για το 10ο Φεστιβάλ Αμπελουργίας στην Ανεμώτια στη Λέσβο 27.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Έρευνα | Το 76% των Βρετανών θέλει συμφωνία για την κινητικότητα των νέων στην Ε.Ε. 27.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 9 Ο συνιδρυτής της Airbnb, πρώτος Chief Design Officer των ΗΠΑ με απόφαση Τραμπ 27.08.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 10 Επιμελητήριο Ηρακλείου: Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό εν όψει ΔΕΘ 27.08.2025 | ΦΟΡΕΙΣ