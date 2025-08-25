Kινηματογράφηση ιστορικών μνημείων της Αττικής με στόχο την τουριστική προβολή

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», έλαβε έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού για την κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση ιστορικών και πολιτιστικών χώρων της Αττικής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στο πλαίσιο δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού που θα ενισχύσει την τουριστική προβολή της περιοχής.

Ειδικότερα, τα μνημεία που θα αποτελέσουν το σκηνικό της παραγωγής είναι η γραφική Πλάκα, το Παναθηναϊκό Στάδιο, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της σύγχρονης Ολυμπιακής ιστορίας, καθώς και ο Παλαιός Ρωσικός Ναύσταθμος Πόρου, ένας λιγότερο γνωστός αλλά ιστορικά σημαντικός χώρος που συνδέεται με τη ναυτική κληρονομιά της Ελλάδας.

Πλάκα

Η Πλάκα, η ιστορική γειτονιά της Αθήνας που απλώνεται στους πρόποδες της Ακρόπολης, αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς τόσο για ντόπιους όσο και για επισκέπτες. Με τα γραφικά της σοκάκια, τα παραδοσιακά νεοκλασικά κτίρια και τα αμέτρητα καφέ και ταβερνάκια, η Πλάκα διατηρεί ζωντανή την αύρα της παλιάς Αθήνας, συνδυάζοντας την ιστορία με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η κινηματογράφηση σε αυτό το σκηνικό αναμένεται να αποτυπώσει την αυθεντικότητα και τη μοναδική ατμόσφαιρα που την καθιστούν σημείο αναφοράς της πρωτεύουσας.

Παναθηναϊκό Στάδιο

Το Παναθηναϊκό Στάδιο, γνωστό ως Καλλιμάρμαρο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και αθλητισμού. Αναγεννημένο από τα αρχαία ερείπια, το στάδιο φιλοξένησε τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 και παραμένει σύμβολο της ολυμπιακής ιδέας και του ελληνικού πνεύματος. Η κινηματογράφηση εδώ αναμένεται να αναδείξει την αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια και τη διαχρονική σημασία του χώρου, που συνεχίζει να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Παλαιός Ρωσικός Ναύσταθμος Πόρου

Ο Παλαιός Ρωσικός Ναύσταθμος στον Πόρο αποτελεί έναν λιγότερο γνωστό αλλά ιστορικά πολύτιμο χώρο, που μαρτυρά τη στρατηγική σημασία του νησιού στο Αιγαίο κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Με τις μοναδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα στοιχεία της ναυτικής παράδοσης, ο ναύσταθμος συνδυάζει το φυσικό τοπίο με την πολιτιστική κληρονομιά, προσφέροντας μια διαφορετική όψη της ελληνικής ιστορίας. Η προβολή του μέσω της κινηματογράφησης αναμένεται να φέρει στο φως αυτή τη σημαντική, αλλά συχνά παραγνωρισμένη, πλευρά του πολιτισμού.

Η άδεια ισχύει για μία ημέρα κινηματογράφησης σε διάστημα μεταξύ 10 και 16 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει αυστηρούς όρους, με στόχο την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντα χώρου. Μεταξύ αυτών, η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και η διασφάλιση της καθαριότητας και της αποκατάστασης των χώρων μετά το πέρας των γυρισμάτων.

Η χρήση drones για αεροκινηματογράφηση είναι επίσης επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης της σχετικής αδειοδότησης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τήρησης των περιορισμών που ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, η παραγωγή οφείλει να εξασφαλίσει την άδεια από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για το Παναθηναϊκό Στάδιο και τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών για το Ρωσικό Ναύσταθμο Πόρου, ενώ οι λήψεις θα γίνουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων.

Το παραχθέν οπτικοακουστικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής, με τις σχετικές επισημάνσεις προέλευσης να συνοδεύουν κάθε απεικόνιση των μνημείων.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική συνύπαρξη πολιτιστικής προστασίας και σύγχρονης τεχνολογίας, προωθώντας την Ελλάδα ως κορυφαίο πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο.