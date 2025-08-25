Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού: Ένας Ημιμαραθώνιος που ενώνει ιστορία, αθλητισμό και πολιτισμό
25 Aug 2025, 06:48 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Στις 7 Σεπτεμβρίου, το Χαϊδάρι προγραμματίζει να φιλοξενήσει τον 9ο Ημιμαραθώνιο «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού», μία διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός με σημαντική πολιτιστική και κοινωνική διάσταση. Περισσότεροι από 1.000 δρομείς αναμένεται να πάρουν εκκίνηση από τον Κεραμεικό, ακολουθώντας τα βήματα των αρχαίων προσκυνητών μέχρι τον τερματισμό στην Πλατεία Ηρώων της Ελευσίνας, δίπλα στον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της πόλης.
Η Ιερά Οδός ήταν το μονοπάτι που ακολουθούσαν στην αρχαιότητα οι μυημένοι και οι προσκυνητές των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Ξεκινούσε από το Δίπυλο των Αθηνών και κατέληγε στον ναό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, συνδέοντας το αθηναϊκό άστυ με έναν από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους της αρχαιότητας. Σήμερα, η ίδια διαδρομή αναβιώνει μέσα από τον ημιμαραθώνιο, που φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο την ιστορική της σημασία αλλά και τη σύγχρονη δυναμική της.
Πέντε δήμοι, μία κοινή πολιτιστική ταυτότητα
Η διαδρομή των 21 χιλιομέτρων διέρχεται από τα διοικητικά όρια πέντε δήμων – Αθηναίων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας – προσδίδοντας στη διοργάνωση διαδημοτικό χαρακτήρα. Η συνεργασία των δήμων και των φορέων ενισχύει τη συνοχή της ευρύτερης περιοχής και τονώνει την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικότητας για την προώθηση του πολιτιστικού και αθλητικού αποτυπώματος της Αττικής.
Ο αθλητισμός ως μοχλός προβολής και τουριστικής ανάπτυξης
Η διοργάνωση δεν περιορίζεται στην αθλητική της διάσταση. Αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο πολιτιστικής προβολής και τουριστικής ενίσχυσης της δυτικής Αττικής, μιας περιοχής που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο ευρύ κοινό παρά την πλούσια ιστορική της κληρονομιά. Με τον τερματισμό να τοποθετείται μόλις λίγα μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας – ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο διεθνές προσκήνιο ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – ο ημιμαραθώνιος προσφέρει αφορμή για επαφή με την τοπική ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.
Παράλληλα, η εκδήλωση ενισχύει την τοπική οικονομία, προσελκύοντας επισκέπτες, εθελοντές και συμμετέχοντες από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και πολιτιστικοί φορείς βλέπουν τον ημιμαραθώνιο ως μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της επισκεψιμότητας και των δραστηριοτήτων τους.
Περισσότερο από ένας αγώνας δρόμου
Η επιτυχία της διοργάνωσης και η αυξανόμενη συμμετοχή αθλητών αποδεικνύουν ότι ο Ημιμαραθώνιος «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού» έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα δρόμου. Είναι μια ζωντανή γιορτή πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και υγιούς άμιλλας, που αναδεικνύει το πολιτισμικό απόθεμα της δυτικής Αττικής και προσφέρει ένα πρότυπο βιώσιμης και συμμετοχικής διοργάνωσης με μακροπρόθεσμη αξία.
