Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κεφαλονιά, Λευκάδα και Χαλκιδική

Τρεις αποφάσεις για πλωτές εξέδρες εκδόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας και της Χαλκιδικής.

Ειδικότερα:

Ο Δήμος Αργοστολίου γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 72,79 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Παλιοσταφίδας Λάσσης, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 148,80 τ.μ. στη θαλάσσια ζώνη λιμένα Περιγαλίου στη Λευκάδα, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας HELLENIC YACHTING Ι.Κ.Ε. και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.

Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης από και προς την πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με την τοποθέτηση και χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης επιφάνειας 9,60 τ.μ. ο οποίος συνδέεται με την πλωτή εξέδρα και την ξηρά με απλή έδραση. Επιπλέον, η πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 90 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Κάνιστρο στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, μπροστά από το ξενοδοχείο MIRAGGIO THERMAL & SPA RESORT, με σκοπό τη χρήση της ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης μηχανοκίνητων και μη μέσων αναψυχής, για λογαριασμό της εταιρείας Δ. ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ-Ε.ΜΠΑΧΑΝΤΟΥΡΙΑΝ Ο.Ε. και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.

Η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες κ.α. Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.













