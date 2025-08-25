Δράσεις τουριστικής προβολής σε Κάρπαθο και Κω

Ο δήμος Καρπάθου και η Περιφέρεια Κρήτης ενέκριναν δράσεις που θα προβάλλουν τους προορισμούς.

Αναλυτικά:

Ο Δήμος Καρπάθου θα παράσχει διευκολύνσεις για τη φιλοξενία Ολλανδών bloggers στο νησί.

Ο κ. Wesley van Eijk, προγραμματίζεται να επισκεφθεί το νησί από τις 4 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Πρόκειται για ταξιδιωτικό Blogger και ιδιοκτήτης της σελίδας www.grieksblauw.nl. Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μέσα προώθησης ελληνικών προορισμών στο ολλανδικό κοινό. Εστιάζει στην ανάδειξη αυθεντικών εμπειριών, τοπικής κουλτούρας και γαστρονομίας, ενώ παράλληλα προβάλλει επιλεγμένες προτάσεις πολυτελούς τουρισμού, καλύπτοντας ένα κοινό με υψηλό ταξιδιωτικό ενδιαφέρον και αγοραστική δύναμη. Η φιλοξενία του κ. Wesley van Eijk αναμένεται να οδηγήσει σε αφιερώματα και δημοσιεύσεις που θα αναδείξουν τη μοναδική φυσική ομορφιά, την πολιτιστική ταυτότητα και τις τουριστικές υποδομές της Καρπάθου, ενισχύοντας τη θέση του νησιού στην ολλανδική τουριστική αγορά.

Η κα. Manon van Os και ο κ. Bram Antonius Adrianus School προγραμματίζουν να επισκεφθούν την Κάρπαθο από τις 20 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι εν λόγω δημιουργοί περιεχομένου συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 15 καλύτερους Ολλανδούς travel bloggers και διακρίνονται για τις φωτογραφίες υψηλής αισθητικής και το ποιοτικό ταξιδιωτικό περιεχόμενο που καλύπτει εύρος θεμάτων, από παραλίες και χωριά έως τουρισμό περιπέτειας, activities και κουλτούρα – παραδόσεις. Το blog τους Flip Flop Wanderers και τα social media τους απευθύνονται σε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες από Ευρώπη, Ολλανδία, Αμερική. Από τα social media ξεχωρίζει το instagram με 100.000 ακολούθους περίπου και το Pinterest με πάνω από 100.000 viewers.

Εξάλλου, η Περιφέρεια Κρήτης θα παράσχει διευκολύνσεις για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση Ιρλανδικού τηλεοπτικού συνεργείου το οποίο θα επισκεφθεί τα Χανιά από τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου για κινηματογραφικές λήψεις προκειμένου να συγκεντρώσουν υλικό για παραγωγή τεσσάρων έως έξι επεισοδίων της τηλεοπτικής τους σειράς. Πρόκειται για την Ιρλανδική Εταιρεία Green Inc Film & Television η οποία είναι παραγωγός της τουριστικής τηλεοπτικής εκπομπής High Road – Low Road, με το σενάριο να περιγράφει , στον ίδιο τόπο προορισμού, δύο διαφορετικά είδη διακοπών, αφενός διακοπές «υψηλού» επιπέδου και αναλόγου κόστους και αφετέρου ποιοτικές διακοπές «χαμηλού» κόστους. Τους αντίστοιχους ρόλους υποδύονται διασημότητες της Ιρλανδικής Τηλεόρασης ή του καλλιτεχνικού χώρου, με μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα συμβάλει στη φιλοξενία 35 Βρετανών ταξιδιωτικών συμβούλων της εταιρείας Co-op Travel σε συνεργασία με το γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξοικείωσής τους στην Κρήτη από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου.













