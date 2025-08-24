Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις με τα καταδυτικά πάρκα στον Κορινθιακό Κόλπο και στην Κέρκυρα

Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για τα καταδυτικά πάρκα στον Κορινθιακό Κόλπο και στην Κέρκυρα.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του έργου «Χαρακτηρισμός θαλάσσιας περιοχής ως καταδυτικό πάρκο στα διοικητικά όρια του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεόδωροι» και έγκριση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής του δικτύου Natura 2000 (Κορινθιακός Κόλπος), με φορέα τον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

Το σχεδιαζόμενο καταδυτικό πάρκο οριοθετείται νοτιοδυτικά του Όρμου Μικρής Μυλοκοπής και εκτείνεται έως τον Όρμο Τοτέμ στη χερσόνησο της Περαχώρας εντός της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Το καταδυτικό πάρκο συνολικής έκτασης 136.669 τ.μ., αποτελείται από τρία χωριστά τμήματα θαλάσσιου χώρου, τη Μικρή Μυλοκοπή Νότια (Ξέρα), τη Μικρή Μυλοκοπή Βόρεια και τη Μεγάλη Μυλοκοπή – Όρμος Τοτέμ.

Στο πλαίσιο της απόφασης έχουν τεθεί κάποιοι όροι για τη λειτουργία του καταδυτικού κέντρου οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν ως εξής:

- Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία και η χρήση ψαροντούφεκου εντός του καταδυτικού πάρκου, καθώς και η χρήση υποβρύχιου σκούτερ και η άσκηση κάθε άλλης θαλάσσιας αθλητικής δραστηριότητας που μπορεί να διαταράσσει το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα και να παραβιάζει τους όρους λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου.

-Απαγορεύεται η είσοδος σκαφών, πέραν των σκαφών των αρμόδιων Αρχών και αυτών του φορέα λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου, τα οποία απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του πάρκου.

-Να εξεταστεί η δυνατότητα ελαχιστοποίησης (σε διάρκεια και ένταση) του τεχνητού φωτισμού στο καταδυτικό πάρκο για τη μείωση της όχλησης της πανίδας.

-Πριν την έναρξη λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του πάρκου, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι πετονιές, εγκαταλελειμμένα δίχτυα και αλιευτικά εργαλεία, κομμάτια από μέταλλα και πλαστικά απορρίμματα από έμπειρους εξειδικευμένους δύτες, χωρίς να προκληθεί καταστροφή στο βραχώδες και βιογενές υπόστρωμα των υφάλων και στους εδραίους οργανισμούς που βρίσκονται προσκολλημένοι σε αυτό.

Από σχετικές φωτογραφίες διακρίνεται η παγίδευση ζώων μέσα σε αυτά, γεγονός που τα οδηγεί στο θάνατο, ενώ πολλά από αυτά είναι επικίνδυνα και για τους δύτες. Ωστόσο, η επιλογή των απορριμμάτων και αντικειμένων που θα απομακρυνθούν θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή από έμπειρους δύτες, καθώς ορισμένα από αυτά λειτουργούν ως υποστρώματα, έχουν ενσωματωθεί στο βράχο και έχουν ήδη προσκολληθεί οργανισμοί σε αυτά, τα οποία δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν. Ομοίως, τα μεγάλα τσιμεντένια μπλόκια δεν θα πρέπει να απομακρυνθούν ή μετακινηθούν αν λειτουργούν ήδη ως τεχνητοί ύφαλοι για τους οργανισμούς.

-Στο καταδυτικό πάρκο θα πραγματοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής μόνο από έμπειρους δύτες που μπορούν να ελέγξουν την πλευστότητά τους.

-Επιτρέπεται η είσοδος σε λουόμενους χωρίς αναπνευστικές συσκευές κατάδυσης, καθώς και στους έχοντες μάσκα και αναπνευστήρα, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό καταδυόμενων για αποφυγή συνωστισμού και ενδεχόμενης όχλησης των θαλάσσιων οργανισμών.

-Ο αριθμός των επισκεπτών ανά διαδρομή και ανά ημέρα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα του καταδυτικού πάρκου, ώστε να μην προκληθεί υποβάθμιση στα θαλάσσια ενδιαιτήματα και όχληση στα είδη της πανίδας. Ο αριθμός των επισκεπτών θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μπορεί να επιτηρηθεί από τους συνοδούς δύτες.

-Ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών ανά δεδομένη στιγμή της ημέρας είναι 30 άτομα διασπαρμένα σε 3 θέσεις (10 ανά θέση). Σε περιόδους μεγάλης ζήτησης κάθε σκάφος μπορεί να εκτελέσει έως και 4 καταδυτικές εξορμήσεις ημερησίως (με την παραδοχή πως κάθε εξόρμηση διαρκεί περίπου 3 ώρες), συνεπώς ο μέγιστος ημερήσιος αριθμός επισκεπτών ανέρχεται σε 120 άτομα ημερησίως (λαμβάνοντας ως ημέρα το 10ωρο της θερινής ηλιοφάνειας).

Εξάλλου, προχωρούν οι διαδικασίες από την Περιφέρεια Κέρκυρας σε συνεργασία με την «ΙΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» σε ότι αφορά τις μελέτες για αδειοδότηση καταδυτικού πάρκου στην Κέρκυρα. Το έργο αφορά στην επιλογή κατάλληλης θέσης και την αδειοδότηση καταδυτικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας. Το έργο και η δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτυχθεί, είναι ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς συντελούν στην ανάκαμψη του θαλάσσιου οικοσυστήματος -ειδικά υπεραλιευμένων ιχθυοτόπων, στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων, την αύξηση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των ιχθυοπληθυσμών.

Όπως αναφέρεται σχετικά ακόμα και στο στάδιο της υλοποίησης, το έργο δεν περιλαμβάνει τεχνικά έργα (κτίρια, κατασκευές, λιμενικά έργα, ποντίσεις, επέμβαση στην μορφολογία του πυθμένα). Οι απαιτούμενες υποδομές περιορίζονται στην εγκατάσταση ναυδέτων αγκυροβόλησης για πρόσδεση των σκαφών στα σημεία καταδυτικού ενδιαφέροντος και την εγκατάσταση πλωτών φωτοσημαντήρων για τη σήμανση των ορίων του καταδυτικού πάρκου.