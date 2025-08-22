Συνάντηση Αρναουτάκη με τον Αρχηγό του Λιμενικού για το μεταναστευτικό στην Κρήτη
22 Aug 2025

- Στο επίκεντρο η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η ενίσχυση της συνεργασίας και η δημιουργία χώρων προσωρινής φιλοξενίας
Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, αντιπλοίαρχος Νίκος Τσομπάνης, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του Σώματος. Κεντρικά ζητήματα αποτέλεσαν η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, η ενίσχυση της συνεργασίας Περιφέρειας - Λιμενικού και ο συντονισμός ενεργειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν.
Ο κ. Αρναουτάκης, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη του Λιμενικού για την «σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά». Όπως ανέφερε:
«Θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στο Λιμενικό Σώμα για την τεράστια προσφορά του στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Οι άνθρωποι αυτοί σηκώνουν ένα βάρος δυσανάλογα μεγάλο, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης».
Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε την πάγια θέση της Περιφέρειας Κρήτης για τη δημιουργία τριών χώρων προσωρινής, ολιγοήμερης φιλοξενίας, όπου θα γίνεται καταγραφή και παροχή πρώτων βοηθειών στους νεοαφιχθέντες, πριν τη μεταφορά τους σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας. «Η θέση μας παραμένει σταθερή και δεν έχει αλλάξει. Ο σχεδιασμός προβλέπει τρεις χώρους φιλοξενίας έως τριών ημερών, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες. Για το Ηράκλειο, η προσπάθεια για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου συνεχίζεται», τόνισε.
Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την εμφάνιση νέων μεταναστευτικών οδών, γεγονός που, όπως είπε, «απαιτεί συντονισμό και αυξημένη επαγρύπνηση», επισημαίνοντας τη συνεχή συνεργασία με την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό.
Κλείνοντας, ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε: «Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Από την πλευρά μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος».
