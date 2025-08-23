3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου | Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Με τα μάτια του ξεναγού

Μετά από δύο διοργανώσεις που έγραψαν ιστορία και συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλονίκη, η Λευκή Νύχτα Ευόσμου επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο του Ευόσμου σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο μουσική, χαμόγελα, εκπλήξεις και ζωντάνια.

Η εκδήλωση αποτελεί μία συνδιοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου – Κορδελιού με τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, με τη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και την επιμέλεια διοργάνωσης από την Open Ways Events & Travel.

Όλη η πόλη μια γιορτή!

Το πρόγραμμα της 3ης Λευκής Νύχτας θα περιλαμβάνει:

· Πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις με τη συμμετοχή συλλόγων και φορέων της περιοχής.

· Dj sets, electronic music parties, ζωντανές μπάντες, happenings και θεατρικά δρώμενα.

· Kids & family festival, face painting, παιχνίδια, παιδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές δράσεις.

· Live streaming και γιγαντοοθόνη για όλους όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν.

· Περίπου 1.300 μέτρα πεζοδρόμησης, με τα καταστήματα ανοιχτά και μοναδικές προσφορές.

Η Κλαυδία live στην κεντρική σκηνή!

Αποκορύφωμα της βραδιάς θα αποτελέσει η μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας, της ταλαντούχας ερμηνεύτριας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, η οποία έρχεται να χαρίσει στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία!