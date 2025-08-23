3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου | Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
23 Aug 2025, 06:28 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Μετά από δύο διοργανώσεις που έγραψαν ιστορία και συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλονίκη, η Λευκή Νύχτα Ευόσμου επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο του Ευόσμου σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο μουσική, χαμόγελα, εκπλήξεις και ζωντάνια.
Η εκδήλωση αποτελεί μία συνδιοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου – Κορδελιού με τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, με τη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και την επιμέλεια διοργάνωσης από την Open Ways Events & Travel.
Όλη η πόλη μια γιορτή!
Το πρόγραμμα της 3ης Λευκής Νύχτας θα περιλαμβάνει:
· Πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις με τη συμμετοχή συλλόγων και φορέων της περιοχής.
· Dj sets, electronic music parties, ζωντανές μπάντες, happenings και θεατρικά δρώμενα.
· Kids & family festival, face painting, παιχνίδια, παιδικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές δράσεις.
· Live streaming και γιγαντοοθόνη για όλους όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν.
· Περίπου 1.300 μέτρα πεζοδρόμησης, με τα καταστήματα ανοιχτά και μοναδικές προσφορές.
Η Κλαυδία live στην κεντρική σκηνή!
Αποκορύφωμα της βραδιάς θα αποτελέσει η μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας, της ταλαντούχας ερμηνεύτριας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, η οποία έρχεται να χαρίσει στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία!
διαβάστε ακόμα
- The Chios Festival | Γιορτή πολιτισμού και τουριστικής προβολής της Χίου 23/08 | 06:00
- Χάλκη: Η μουσική συναντά το φεγγάρι στο 4ο Φεστιβάλ Μουσικής «Δημήτρης Κρεμαστινός» 23/08 | 07:21
- Συνάντηση Αρναουτάκη με τον Αρχηγό του Λιμενικού για το μεταναστευτικό στην Κρήτη 22/08 | 18:35
- Κέρκυρα: Αίτημα για μερική λειτουργία του αεροδρομίου κατά την περίοδο των έργων 22/08 | 11:28
- Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Αναμένοντας τα υδροπλάνα... | Κινδυνεύει η φετινή τουριστική σεζόν 21/08 | 12:52
- Ζάκυνθος: Σχέδιο για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας 22/08 | 07:27
- Επενδύσεις | Σύγχρονο υδροθεραπευτήριο στον οικισμό Θερμών του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη 22/08 | 07:28
- Δήμος Αμοργού: Oι προτάσεις για την ανάπτυξη του νησιού- Αντίθετο στο Π.Δ. για τους οικισμούς 22/08 | 07:22
- Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Μύκονο 22/08 | 07:00
- Μουσικό Φεστιβάλ Πάτμου 2025 | 26 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου 21/08 | 13:07
δημοφιλέστερα
- 1 Συνάντηση Αρναουτάκη με τον Αρχηγό του Λιμενικού για το μεταναστευτικό στην Κρήτη 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Συνάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη με Ιάπωνες βουλευτές 22.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 The Chios Festival | Γιορτή πολιτισμού και τουριστικής προβολής της Χίου 23.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Περισσότερες από 12.000 πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια το τριήμερο του bank holiday 22.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 5 Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Βόρεια Εύβοια: Ανακαλύπτοντας την Κρυφή Ομορφιά του Νησιού 22.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 7 3η Λευκή Νύχτα Ευόσμου | Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 23.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Ρυθμιστική παρέμβαση ζητά η Ryanair για τις απεργίες εναέριας κυκλοφορίας στη Σερβία 22.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Eλλάδα: Η πρώτη χώρα της ΕΕ με 13 ώρες εργασίας; 22.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 10 Κέρκυρα: Αίτημα για μερική λειτουργία του αεροδρομίου κατά την περίοδο των έργων 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ