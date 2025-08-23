Χάλκη: Η μουσική συναντά το φεγγάρι στο 4ο Φεστιβάλ Μουσικής «Δημήτρης Κρεμαστινός»

Η Χάλκη, το μικρό αλλά γεμάτο αύρα νησί των Δωδεκανήσων, ετοιμάζεται να ντυθεί και πάλι στα χρώματα της τέχνης και της μελωδίας. Από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το 4ο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης «Δημήτρης Κρεμαστινός» ανοίγει τις πύλες του με τον ποιητικό τίτλο «Πνοή της Θάλασσας – Χορδή του Φεγγαριού», καλώντας επισκέπτες και φίλους του νησιού σε ένα πενθήμερο γεμάτο ήχους, εικόνες και συγκίνηση.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός που ενώνει το νησί με τον κόσμο της μουσικής, προσφέροντας καλλιτεχνικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Νίκος Χαλιάσσας, ενώ την αφίσα του φεστιβάλ κοσμεί το έργο «Πανσέληνος στο Αιγαίο» του διεθνούς φήμης εικαστικού Μανώλη Χάρου, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση της μουσικής με το αιγαιοπελαγίτικο φως και τη θαλασσινή γαλήνη.

Η Χάλκη, με τα στενά σοκάκια της, τα αρχοντικά που μοιάζουν να ξεπροβάλλουν από άλλη εποχή και το ήρεμο βλέμμα της προς το απέραντο γαλάζιο, αποτελεί τον ιδανικό τόπο συνάντησης για ένα φεστιβάλ που αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Οι χώροι του νησιού μετατρέπονται σε σκηνές που φιλοξενούν μουσικούς διαλόγους, ενώ κάθε συναυλία μεταμορφώνεται σε μια γιορτή που συνομιλεί με το τοπίο, τη θάλασσα και τους ανθρώπους του τόπου.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Δήμο Χάλκης και την P-Art, σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική γέφυρα πολιτισμού που φέρνει πιο κοντά τη νησιωτική Ελλάδα με την παγκόσμια μουσική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο ότι χρόνο με τον χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερους φίλους της τέχνης, που επιλέγουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας.