The Chios Festival | Γιορτή πολιτισμού και τουριστικής προβολής της Χίου

Με αίσθημα σεβασμού και θαυμασμού για τον Πολιτισμό, την ιστορία και τις παραδόσεις της Χίου και ατενίζοντας το μέλλον και τις προοπτικές του με μια διευρυμένη οπτική και εξωστρέφεια, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υποδέχεται για 4η συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Χίου (THE CHIOS FESTIVAL), έναν θεσμό που τιμά την Ιστορία και τον Πολιτισμό του τόπου, ενώ παράλληλα ανοίγει διαύλους διαλόγου και συνεργασίας με τον κόσμο.

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου, το νησί θα φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών, της Επιστήμης και της Επιχειρηματικότητας, σε έναν πολύπλευρο διάλογο που συνδυάζει πολιτιστικές διαδρομές, σύγχρονες ανησυχίες και δημιουργία.

Η φετινή διαδρομή ξεκινά από τον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού (25/08), όπου η Δέσποινα Τσαρδάκα, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ομότιμος καθηγητής Αρχαιολογίας και η Rebecca Sweetman, καθηγήτρια και διευθύντρια της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, θα μιλήσουν για την αρχαιολογία και τη διαχρονική μνήμη του τόπου, με τη μουσική του συγκροτήματος Lyrica να κλείνει την πρώτη βραδιά, την οποία παρουσιάζει ο Γιάννης Τζούμας.

Στον Λιμένα Καρδαμύλων (26/08), η μουσική συνάντηση «Ήχοι και Μελωδίες από το Αιγαίο» με τους Σωκράτη Σινόπουλο, Derya Türkan, Çağlar Fidan, Νίκο Παπαγεωργίου, οι οποίοι ενώνουν τις φωνές των οργάνων τους σε ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τις παραδόσεις των νησιών του Αιγαίου, της Μικράς Ασίας και της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από σκοπούς, αυτοσχεδιασμούς και παλαιές μελωδίες, οι τέσσερις μουσικοί δημιουργούν έναν ηχητικό διάλογο που γεφυρώνει τις δύο όχθες της Μεσογείου, τιμώντας τις κοινές ρίζες και τις διαφορετικές εκφράσεις μιας ζωντανής μουσικής κληρονομιάς.

Στη Νέα Μονή (27/08), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Δέσποινα Ιόλη Καλαβρέζου, καθηγήτρια Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης στο Harvard και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, η Teresa Shawcross, καθηγήτρια Βυζαντινολογίας στο Princeton και ο Χρίστος Μπελλές, καθηγητής πανεπιστημίου - ιστορικός, ποιητής και πεζογράφος, θα αναδείξουν όψεις της βυζαντινής παράδοσης, με παρουσιαστή τον Γιάννη Τζούμα, ενώ το μουσικό ποίημα «Κύριε, εκέκραξα» του Θοδωρή Οικονόμου θα ακουστεί στα Αυγώνυμα, με τη συμμετοχή της Αντιγόνης Πάππου.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται στο Castelli, την ιστορική έπαυλη του 15ου αιώνα στο Μυροβόλο Κάμπο (29/8), μέσα από την ομιλία του Απόστολου Τζιτζικώστα, Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την συζήτηση του Prof. Kevin Featherstone, ομ. καθηγητή LSE, Chair of the Anglo-Hellenic League με τον Λουκά Τσούκαλη, ομ. καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, ομ. καθηγητή του ΕΚΠΑ και πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ και με προσωπικότητες όπως ο Lord Simon Woolley, Baron of Woodford, Principal of Homerton College/Cambridge University, η Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος & CEO Ομίλου ΟΦΕΤ και η Σοφία Στάικου, αντιπρόεδρος στην εταιρία Lyktos Holding A.E , πρ. πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στην οποία θα γίνει απονομή τιμής από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Θα τεθούν στο τραπέζι ζητήματα πολιτικής και Πολιτισμού, με την Ειρήνη Νικολοπούλου στον συντονισμό, πριν η βραδιά κλείσει με μια λαμπερή όπερα με την Έλενα Κελεσίδου, την Inca Balavanova, τον Γιώργο Ντάβλα και στο πιάνο τον Δημήτρη Γιάκα.

Την επόμενη ημέρα (30/8), στο ίδιο ιστορικό σκηνικό, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Αρκάδης από την ABM AMRO Bank με τον τιμητικό του χαιρετισμό προς τις Χιώτισσες γυναίκες της Ναυτιλίας, η Ειρήνη Βενιάμη, επιχειρηματίας στον χώρο της Ναυτιλίας, η Σοφία Ντενίση, καθηγήτρια ΑΣΚΤ και η Μιμή Ντενίση, κορυφαία πρωταγωνίστρια, θεατρική συγγραφέας και σκηνοθέτης, προσδίδουν «Άρωμα Γυναίκας στο Μυροβόλο Κάμπο», σε μια βραδιά που οικοδεσπότης θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και θα γεμίσει με τις μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Η εικαστικός Δέσποινα Σταθάκη θα προσφέρει έργα ειδικά σχεδιασμένα για τον Θεσμό.

Στο Κάστρο της Χίου (31/8), το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την έναρξη της έκθεσης του εικαστικού Νάκη Παναγιωτίδη στο Χαμιδιέ Τζαμί σε επιμέλεια του Δρ. Φώτη Παπαθανασίου, παρουσία του Michele Casamonti από την γκαλερί Tornabuoni Arte και υπό την αιγίδα της Ιταλικής και Ελβετικής Πρεσβείας. Παρόντες θα είναι ο Paolo Cuculi, Πρέσβης Ιταλίας και ο Giovanni Sacraluce, ιστορικός τέχνης, ενώ οι Μουσικοί του Θεάτρου Carlo Felice Genova και οι παραδοσιακοί ήχοι της Κάτω Ιταλίας από το συγκρότημα Agrikó θα δώσουν το στίγμα μιας γιορτής που τιμά την ιστορία, την παράδοση και τη διασύνδεσή της με την αρχαία και τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ηθικές προεκτάσεις της θα φέρει στο ιστορικό Castelli (01/09) τον Παναγιώτη Ροϊλό, καθηγητή Συγκριτικής Γραμματολογίας του Harvard και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό, τον Νεκτάριο Ταβερναράκη, τακτικό καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρ. πρόεδρο ΙΤΕ, τον Σπύρο Ν. Πολλάλη, διευθυντή/president του Κολλεγίου Αθηνών και ομ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Harvard, τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, διευθυντή Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, τον Lou Marinoff, καθηγητή φιλοσοφίας, City University NY και την Xiaojun Ding, καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Xi'an Jiaotong University, με την Κατερίνα Γκαγκάκη να συντονίζει έναν διάλογο που θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από τη Νινέτα Βαφειά, τον Φώτη Νέζη και τη Σοφία Παπαδημητροπούλου.

Bραδιές πολιτισμού στο Castelli

Οι βραδιές πολιτισμού στο Castelli (02/09) θα συνεχιστούν με τον χαιρετισμό του John Chandris και την παρουσία του Νίκου Σηφουνάκη, Αρχιτέκτονα – πρ. υπουργού Πολιτισμού, της Λυδίας Καρρά, προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), της Νίκης Μπουτάρη, ιδρύτριας του justanumber.gr, του Nicholas Pappas, καθηγητή Φιλοσοφίας, City University NY και του Michele Casamonti, Tornabuoni Arte υπό τον συντονισμό της Κατερίνας Γκαγκάκη, κλείνοντας με τις νότες της υψιφώνου Χριστίνας Πουλίτση.

Η θεματική των επιστημών θα κορυφωθεί στο Castelli (03/09) με τον Dr. Stelios Papadopoulos, πατέρα της βιοτεχνολογίας και τη δημοσιογράφο Τασούλα Επτακοίλη, με ομιλητές τους Δρ. Σταμάτη Κριμιζή, καθηγητή Αστροφυσικής - ακαδημαϊκό, Prof. Wyn Evans, Ινστιτούτο Αστρονομίας/University of Cambridge, Δρ. Γιώργο Νούνεση, πρόεδρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Darwin Caldwell, καθηγητή Ρομποτικής, πρόεδρο Ιταλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΙΙΤ) πριν η μουσική κλείσει και αυτή τη βραδιά με τη Νινέτα Βαφειά, τον Φώτη Νέζη και τη Σοφία Παπαδημητροπούλου.

Στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας (04/09), η ημερίδα «Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός » θα αναδείξει νέες προοπτικές στην δημιουργία και το επιχειρείν, με ομιλητές όπως ο Πρέσβης Selim Yenel, πρόεδρος του Global Relations Forum, ο Prof. Dr. Hakan Ürey, αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας/Πανεπιστήμιο Koç, ο Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, νομικός, η Μαρία Λοϊζίδου, ομ. καθηγήτρια ΕΜΠ και χημικός-μηχανικός, η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, δ/νουσα σύμβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Δημήτρης Μπουραντάς, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρύτανης New York College, ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, επιχειρηματίας, ο Στράτος Σιμόπουλος, πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής, η Άντζελα Στάθη, πρόεδρος Digital Boost, συνιδρυτής Brazil Tech Connect και εμπειρογνώμονας Deep Tech στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ηρώ Χατζηγεωργίου, δ/νουσα σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.), υπό τον συντονισμό της Κορίνας Γεωργίου.

Ο κινηματογράφος έχει τη δική του θέση στο Φεστιβάλ στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο (05/09) με την προβολή της ταινίας «Υπάρχω» και μετέπειτα συζήτηση στον Κάμπο της Χίου με τους συντελεστές του φιλμ, δηλαδή τον σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο, την σεναριογράφο Κατερίνα Μπέη, τον παραγωγό Διονύση Σαμιώτη, τον πρωταγωνιστή Χρήστο Μάστορα, αλλά και τον Μάκη Μάτσα μεταμορφωτή της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας και ιδιοκτήτη της Minos/EMI/Universal, ενώ η βραδιά θα συνεχιστεί με τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη από Χιώτες καλλιτέχνες.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχίζεται στο Πετροκάραβο Βροντάδου (06/09), με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο θα παρουσιάσει το συναρπαστικό δίπτυχο χορού “Return of the summer”, σε χορογραφίες του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη καθώς και του διευθυντή μπαλέτου Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική Έκτορ Μπερλιόζ. Η περιοδεία του Μπαλέτου της ΕΛΣ στην Ελλάδα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ θα ξεκινήσει από τον Άγιο Γεώργιο Συκούση (07/09), όπου ο σεφ Πέτρος Συρίγος θα μας ταξιδέψει «Με την Αύρα του Χθες» στην γαστρονομία και την παράδοση, μέσα από αυθεντικές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, ενώ την μοναδική αυτή γιορτή θα παρουσιάσει ο Χρήστος Νέζος. Η αυλαία θα πέσει στην κεντρική πλατεία του Ανάβατου με την κορυφαία ηθοποιό Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό μονόπρακτο μελόδραμα «Μήδεια» του Τσέχου συνθέτη Jiří Antonín Benda με την μουσική συνοδεία στο πιάνο του μαέστρου Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.