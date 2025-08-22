Κέρκυρα: Αίτημα για μερική λειτουργία του αεροδρομίου κατά την περίοδο των έργων

Η επικείμενη αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου «Ιωάννης Καποδίστριας» από τις 12 έως τις 26 Ιανουαρίου 2026, λόγω έργων αναβάθμισης που ανακοίνωσε η Fraport Greece, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Κέρκυρας.

Η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας συντάσσεται με το αίτημα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ζητώντας να διασφαλιστεί η μερική λειτουργία του αεροδρομίου –έστω δύο ημέρες την εβδομάδα– ώστε να καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες μετακίνησης.

Το αίτημα αυτό συνδέεται με δύο βασικούς λόγους:

Τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων σε εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, που πραγματοποιούνται την ίδια περίοδο.

Την εξυπηρέτηση επειγόντων ιατρικών περιστατικών για τους κατοίκους του νησιού.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστού γκισέ για πτήσεις εσωτερικού, με στόχο την αποσυμφόρηση των ελέγχων και τη μείωση της ταλαιπωρίας των επιβατών εξωτερικού.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου αναγνωρίζουν τη σημασία των έργων που προγραμματίζει η Fraport. Όπως σημειώνουν, ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την ενίσχυση της εικόνας της Κέρκυρας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού. Παράλληλα όμως, ζητούν τα έργα να υλοποιηθούν με κοινωνική υπευθυνότητα και μεριμνώντας ώστε να μην επιβαρυνθεί δυσανάλογα η καθημερινότητα των κατοίκων.















