Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Λευκάδα και Μύκονο

Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Λευκάδας και της Μυκόνου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 30 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Νυδρί στη Λευκάδα, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας ATHOS A.E. και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.

Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης από και προς την πλωτή εξέδρα θα γίνεται με τη χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης συνολικής επιφάνειας 14,40 τ.μ., ο οποίος θα συνδεθεί με την πλωτή εξέδρα και την ξηρά με απλή έδραση.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες κ.α.

Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 103,56 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Πλατύς Γυαλός της Μυκόνου, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας ΙΝΤΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.

Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης από και προς την πλωτή εξέδρα θα γίνεται με τη χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης συνολικής επιφάνειας 6,32 τ.μ., ο οποίος θα συνδεθεί με την πλωτή εξέδρα και την ξηρά με απλή έδραση.

Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.













