Επενδύσεις | Σύγχρονο υδροθεραπευτήριο στον οικισμό Θερμών του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη

Το υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονης μονάδας υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Θερμών του Δήμου Μύκης στην Ξάνθη που υποβλήθηκε από τον Δήμο Μύκης στο πλαίσιο της της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας στην περιοχή «Ιαματικά Λουτρά Θερμών» πλησίον του οικισμού των Θερμών. Ο δικαιούχος κατάρτισε επενδυτικό πλάνο με περίοδο αναφοράς την έναρξη λειτουργίας της νέας επένδυσης και διάρκεια 10 ετών.

Πηγή εσόδων αποτελεί η παροχή υπηρεσιών λουτροθεραπείας και οι υπηρεσίες καταλύματος. Η λουτροθεραπεία εξυπηρετείται από δύο στεγασμένους ομαδικούς λουτήρες χωρητικότητας 4 και 8 ατόμων, μία σάουνα, ένα δευτερεύων κτίριο λουτρών και ένα χαμάμ χωρητικότητας 4 ατόμων το καθένα. Επιπλέον, υπάρχουν δύο υπαίθριοι ομαδικοί λουτήρες χωρητικότητας 9 και 6 ατόμων ο καθένας και μία εξωτερική πισίνα 30 ατόμων. Συνεπώς η συνολική δυναμικότητα της νέας επένδυσης διαμορφώνεται σε 69 άτομα ανά ώρα. Η ετήσια δυναμικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος θα λειτουργεί 10 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο διαμορφώνεται σε 302.220 άτομα. Οι υπηρεσίες καταλύματος καλύπτονται από έναν ξενώνα δυναμικότητας 12 κλινών.

Η τιμή για τους στεγασμένους λουτήρες διαμορφώνεται σε 10 ευρώ ανά άτομο και συνεδρία, της εξωτερικής πισίνας σε 7 ευρώ ανά άτομο και συνεδρία και των υπόλοιπων υπαίθριων ομαδικών δεξαμενών σε 5 ευρώ ανά άτομο και συνεδρία. Η τιμή δωματίου ορίζεται στα 15 ευρώ ανά κλίνη. Όσον αφορά στην πληρότητα σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη θα διαμορφωθεί σε 35% για τους λουτήρες εσωτερικού χώρου, σε 25% για τις υπαίθριες εγκαταστάσεις και για τον ξενώνα.

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:

- να προσκομίσει, κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής, πράξη παραχώρησης ή σύμβαση μίσθωσης της έκτασης στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, στις οποίες γίνεται χρήση Ιαματικού Φυσικού Πόρου, η οποία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον ίση με τη διάρκεια απόσβεσης των προς χρηματοδότηση επενδύσεων χωρίς να συντελεστεί αύξηση στο μίσθωμα / τέλος παραχώρησης,

-να προσκομίσει κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής, εφόσον απαιτηθεί βάσει των εργασιών, οικοδομική άδεια συνοδευόμενη από την αντίστοιχη ΑΕΠΟ και

-να προσκομίσει πριν την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, γνωστοποίηση λειτουργίας εγκατάστασης ιαματικού τουρισμού, στην οποία γίνεται χρήση Ιαματικού Φυσικού Πόρου.













