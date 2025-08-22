Ζάκυνθος: Σχέδιο για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) ενέκρινε την υποβολή πρότασης υλοποίησης δράσεων με τίτλο «Ολιστικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής στον Κύκλο του Νερού για τη ΔΕΥΑ Ζακύνθου», που αναφέρεται στην ολιστική αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας στο νησί της Ζακύνθου.

‘Όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στην εισήγηση, ταυτόχρονα με την αύξηση των πληθυσμιακών μεγεθών του Δήμου, η αύξηση των πιέσεων στο υδατικό ισοζύγιο των επί μέρους δημοτικών ενοτήτων από την τουριστική ανάπτυξη και τις υφιστάμενες χρήσεις γης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων με περιορισμό των απωλειών στο δίκτυο μεταφοράς και η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των μελλοντικών υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΔΕΥΑΖ έχει προγραμματίσει δράσεις με προσπάθειες καταγραφής, χαρτογράφησης και ψηφιοποίησης των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και με την ολοκλήρωση της σύνταξης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Ζακύνθου, το οποίο αφορά στις Δημοτικές Ενότητες Ζακυνθίων και Λαγανά που καταλαμβάνουν το νότιο τμήμα του νησιού.

Ειδικότερα, στις ενέργειες άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος περιλαμβάνονται 11 ερευνητικές ή και παραγωγικές γεωτρήσεις σε Λιθακιά, Αγία Μαρίνα, Άγιοι Πάντες, Τραγάκι, Κυψέλη, Αμούδι και Βασιλικό. Το συνολικό κόστος ανόρυξης των ανωτέρω γεωτρήσεων, υπολογίζεται σε 1.091.200 ευρώ.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΖ προχωρά σε προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση περιοχής Δημοτικής Ενότητας Ελαίων, η οποία είναι μια περιοχή ταχύτητα ανεπτυγμένη με τουριστική ανάπτυξη παροχών υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, η μισή και πλέον έκτασή της δεν καλύπτεται με δίκτυο ύδρευσης. Το κόστος για το σύστημα επεξεργασίας νερού, υπολογίζεται σε 1.500.000 ευρώ.

Η ΔΕΥΑΖ σημειώνει ότι το υφιστάμενό Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης θα επεκταθεί πέραν των Δημοτικών Ενοτήτων Ζακυνθίων και Λαγανά και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών του νησιού.

Πέραν των ανωτέρω ζητημάτων, στις δράσεις προβλέπεται μεταξύ άλλων εκπόνηση Γενικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων, Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων, βελτίωση του πλέγματος νερού-ενέργειας, σύνταξη Οδικού Χάρτη μετάβασης στην ενεργειακή ουδετερότητα στον κύκλο του νερού, αξιολόγηση της κλιματικής ανθεκτικότητας των έργων υποδομής του νερού και άλλες δράσεις που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Συνολικά, το κόστος για την ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας, υπολογίζεται σε 5.301.600 ευρώ.













