Δήμος Αμοργού: Oι προτάσεις για την ανάπτυξη του νησιού- Αντίθετο στο Π.Δ. για τους οικισμούς
22 Aug 2025, 07:22 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμοργού επανέλαβε την αντίθεσή του στο πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο καλεί τους μελετητές των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) να οριοθετήσουν εκ νέου τους οικισμούς του νησιού, αμφισβητώντας τις οριοθετήσεις που είχαν καθοριστεί πριν από περίπου 40 χρόνια. Όπως επισημαίνει η απόφαση, οι παλαιότερες οριοθετήσεις έχουν ήδη αποτελέσει βάση για πλήθος πράξεων, όπως συμβόλαια και οικοδομικές άδειες, και η εκ νέου συρρίκνωση των ορίων οδηγεί σε απαξίωση περιουσιών και αβεβαιότητα για τους κατοίκους.
Ιδιαίτερα επικριτικό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο απέναντι στο κριτήριο που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα για τους μη οριοθετημένους οικισμούς, βάσει των κτισμάτων που υπήρχαν το 1983, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη η σημερινή πραγματικότητα και η ανάγκη για ανάπτυξη και επέκταση των ορίων αυτών.
Στην ουσία, όπως σημειώνεται, το νησί οδηγείται στην εκτός σχεδίου δόμηση ως μοναδική διέξοδο για την αποφυγή πλήρους αδρανοποίησης της οικοδομικής δραστηριότητας, μια λύση που χαρακτηρίζεται μη ορθολογική για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Με βάση τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου που περιλαμβάνουν:
- Διατήρηση ορίων οικισμών: Να διατηρηθούν τα υφιστάμενα όρια των οριοθετημένων οικισμών χωρίς αλλαγές.
- Νέες οριοθετήσεις: Πρόταση οριοθέτησης για τους οικισμούς Ασφοντυλίτη, Στρούμπου και διερεύνηση για οικισμό στην παραλία Θολαρίων. Επίσης, επιβεβαίωση ότι οι Λεύκες αποτελούν δύο οικισμούς (Αγία Θέκλα και Αγ. Ιωάννης).
- Τουριστικές και αναψυχικές ζώνες: Σε περίπτωση οριοθέτησης οικισμού στη Θολαρίων, να προταθεί ως περιοχή τουρισμού αναψυχής η υπόλοιπη προτεινόμενη προς επέκταση ζώνη, με όριο αρτιότητας 4 στρέμματα και συντελεστή δόμησης 0,10 για τουριστικές εγκαταστάσεις.
- Βιοτεχνίες και περιοχές χαμηλής όχλησης: Καταγραφή υφιστάμενων μονάδων και σύσταση επιτροπής για την πρόταση κατάλληλων περιοχών εγκατάστασης βιοτεχνιών μέσης όχλησης σε Αιγιάλη, Χάρα-Κατάπολα και Κάτω Μεριά.
- Προστασία μονοπατιών και αγροτικής κληρονομιάς: Καθορισμός ζωνών προστασίας γύρω από χαρακτηρισμένα μονοπάτια και αυστηροί όροι για την επισκευή και διατήρηση παραδοσιακών κτισμάτων.
- Περιοχές Natura και γεωτόπων: Διατήρηση των όρων προστασίας, με προτάσεις μείωσης ορίων σε συγκεκριμένες ζώνες για καλύτερη διαχείριση.
- Οικοδομικές ρυθμίσεις: Προτάσεις για τη δόμηση σε αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές αγροτικής ανάπτυξης και διαφύλαξης τοπίου, μεταξύ των οποίων περιορισμοί σε αγροτουριστικές εγκαταστάσεις και επιτρεπόμενες χρήσεις.
- Προστασία ακτών: Καθορισμός ζωνών περιορισμού δόμησης με εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες παραθαλάσσιες περιοχές.
- Περιβαλλοντικά μέτρα: Υποχρεωτική κατασκευή βιολογικών καθαρισμών και δεξαμενών βρόχινου νερού σε νέες οικοδομές εκτός σχεδίου, καθώς και απαγόρευση ιδιωτικών πολεοδομήσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
- Ειδικές ρυθμίσεις: Απαγόρευση πισίνων, περιορισμοί σε ΑΠΕ, προτάσεις για απαγόρευση υπόσκαφων οικοδομών και ρύθμιση βοσκότοπων σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία.
Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη σύνδεσης των γεωτρήσεων αποκλειστικά με αγροτικές και δημοτικές υδρευτικές ανάγκες, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων του νησιού.
