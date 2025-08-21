Μουσικό Φεστιβάλ Πάτμου 2025 | 26 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου

Διπλή μουσική γιορτή στην Πάτμο – Το 4ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου και το 23ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής δίνουν ξανά ραντεβού με το κοινό.

Η Πάτμος, το «ιερό νησί» του Αιγαίου, ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος δύο σπουδαίους μουσικούς θεσμούς που έχουν πλέον καθιερωθεί στην πολιτιστική της ταυτότητα. Από τις 26 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, το νησί θα φιλοξενήσει το 4ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Πάτμου και το 23ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, προσφέροντας στο κοινό σπάνιες μουσικές εμπειρίες με φόντο τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού.

Η φετινή διοργάνωση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες:

26–31 Αυγούστου 2025: Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Πάτμου επιστρέφει για 4η χρονιά, φέρνοντας κοντά καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες σε συναυλίες υψηλής αισθητικής, με ρεπερτόριο από την κλασική έως τη σύγχρονη λόγια μουσική.

1–7 Σεπτεμβρίου 2025: Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου, στον 23ο χρόνο του, συνεχίζει να δημιουργεί μια μυσταγωγική εμπειρία ήχων, φωτός και λόγου, παρουσιάζοντας έργα θρησκευτικού και πνευματικού χαρακτήρα σε κατανυκτικούς χώρους του νησιού.

«Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια και συνταξιδεύει τα τελευταία 4 χρόνια, μαζί με το Φεστιβάλ Μουσικής Πάτμου, τα οποία είναι πλέον ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα του καλοκαιριού από το εγχώριο και το διεθνές τουριστικό κοινό που βρίσκεται στο νησί μας”, δήλωσε ο Δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, “εύχομαι ειλικρινά το φετινό Μουσικό Φεστιβάλ Πάτμου να αποτελέσει μια γιορτή της τέχνης, της πίστης και του πολιτισμού, μια διαρκή πηγή έμπνευσης και ενότητας για όλους μας”.

Το φετινό πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την πλούσια ιστορία και τις μοναδικές ιδιαιτερότητες της Πάτμου, συνδέοντας τη μουσική εμπειρία με το ένδοξο παρελθόν και τη διαχρονική αισθητική γοητεία του νησιού. Γνωστή σε όλο τον κόσμο ως «το νησί της Αποκάλυψης» – εκεί όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έγραψε το ομώνυμο ιερό κείμενο της Αποκάλυψης – η Πάτμος θεωρείται η “βασίλισσα” των Δωδεκανήσων. Η άγρια φυσική της ομορφιά, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη πολιτιστική και θρησκευτική της κληρονομιά, την καθιστούν σήμερα έναν από τους πιο γοητευτικούς και ελκυστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

4ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου

Θα συμμετέχουν μουσικοί όπως οι βιολονίστες Irène Duval, Michael Guttman, Barnabas Kelemen, Katalin Kokas, Giulia Pianini Mazzucchetti, οι τσελίστες Steven Isserlis, Christophe Coin, Henri Demarquette, οι πιανίστες Alessandra Ammara, Michel Dalberto, Maya Oganyan, Roberto Prosseda, ο μπαντονεονίστας Lysandre Donoso, η σοπράνο Katerina Mina, το κουαρτέτο Adorno και η Ορχήστρα Δωματίου των Βρυξελλών.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από τον βιεννέζικο κλασικισμό του Μότσαρτ και του Σούμπερτ (με τη Σουμπερτιάδα στις 27 Αυγούστου, στη μνήμη του Guido Zaccagnini) έως τον εκλεκτικισμό του εικοστού αιώνα του Maurice Ravel, του George Gershwin και του Astor Piazzolla, αρκετές από τις συνθέσεις του οποίου θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Παρών θα είναι και ο θρυλικός σκηνοθέτης Bruno Monsaingeon, στον οποίο θα αφιερωθεί μια βραδιά με την προβολή ενός από τα πιο τελευταία του ντοκιμαντέρ.

Ο Monsaingeon θα είναι ένας από τους δασκάλους μιας σειράς masterclasses πιάνου αφιερωμένα σε τέσσερις προσκεκλημένους νέους πιανίστες (Federico Foglizzo, Filippo Lugnan, Andrea Mariani, Nicolas Ventura), οι οποίοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα με τους Michel Dalberto, Alessandra Ammara και Roberto Prosseda και θα εμφανιστούν σε συναυλία στα πλαίσια του Φεστιβάλ. Θα υπάρξουν επίσης εκδηλώσεις αφιερωμένες στους νέους μαθητές μουσικής της Πάτμου, τις οποίες συντονίζουν οι Olive Wetter και Corinne Bodmer. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθεί επίσης το ντοκιμαντέρ «Πάτμος - Ένα μουσικό ντοκιμαντέρ», παραγωγής του Συλλόγου Μουσικού Φεστιβάλ Πάτμου και σε σκηνοθεσία του Alberto Girotto, το οποίο θα μεταδοθεί σε πολλές χώρες από τα τηλεοπτικά κανάλια του ομίλου Stingray Multimedia Group.

“Το Μουσικό Φεστιβάλ Πάτμου«, δήλωσε ο Luigi Pianini Mazzucchetti, Πρόεδρος του Φεστιβάλ, »είναι μια εκδήλωση που συνδυάζει την καλλιτεχνική ποιότητα και την ανάδειξη της Πάτμου, με συναυλίες που ζωντανεύουν σε διαφορετικές και υποβλητικές τοποθεσίες. Το φετινό πρόγραμμα διακρίνεται από την παρουσία πολύπλευρων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Πολλές ευχαριστίες στους διοργανωτές, που με πάθος και δημιουργικότητα ξέρουν πώς να χτίζουν μια διεθνή μουσική εμπειρία χρόνο με το χρόνο.

23° Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αριστουργήματα μουσικής δωματίου εμπνευσμένα από την θρησκευτική μουσική, όπως το Quatuor pour la fin du temps του Olivier Messiaen, το οποίο θα ερμηνεύσει η «Dream Team» αποτελούμενη από τους Steven Isserlis, Pierre Genisson, Irène Duval και Maya Oganyan, και το έργο Τα τελευταία επτά λόγια του Χριστού του Franz Joseph Haydn, στην έκδοση για κουαρτέτο εγχόρδων που ανατέθηκε στο κουαρτέτο Adorno. Η Ελληνίδα σοπράνο Ελένη Λυδία Σταμέλλου, θα παρουσιάσει ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στις Cantigas de Santa Maria μαζί με τον λαουτιέρη Michael Eberle και τον τσελίστα Antoine Billet.

Η έναρξη και το κλείσιμο του Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου θα ανατεθούν σε δύο μεγάλες χορωδίες της ελληνορθόδοξης παράδοσης.

Την ημέρα έναρξης του λειτουργικού έτους της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, την 1η Σεπτεμβρίου, την εναρκτήρια συναυλία θα δώσει η χορωδία Musicaeterna Byzantina, που ιδρύθηκε από τον Teodor Currentzis και διευθύνεται από τον Αντώνιο Κουτρουμπή, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη φυσιογνωμία του Αποστόλου Ιωάννη, ο οποίος έγραψε την Αποκάλυψη στην Πάτμο.

Το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής θα ολοκληρωθεί στις 7 Σεπτεμβρίου με τη δεύτερη από τις δύο συναυλίες της Αρμενικής Χορωδίας Δωματίου, υπό τη διεύθυνση του Robert Mlkenyan, η οποία θα ερμηνεύσει την αρμενική θεία λειτουργία Patarag σε μελοποίηση του Αρχιμανδρίτη Komitas (1869-1935).

“Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει πάνω από εβδομήντα μουσικούς και πολλά μουσικά όργανα στο νησί, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου πιάνου Fazioli που θα μεταφερθεί από τη μία πλευρά στην άλλη, αντιμετωπίζοντας απότομες αναβάσεις και στενά περάσματα για να φτάσει στους χώρους των συναυλιών - επισημαίνει ο Massimo Fino, Executive Director του Patmos Music Festival - κοινό και μουσικοί θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στην οποία κάθε νότα αμφισβητεί, ενθουσιάζει, ενώνει”.

Ολες οι συναυλίες είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό. Απαιτείται όμως η εξασφάλιση θέσης μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, στην οποία επίσης μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα, τα βιογραφικά των συντελεστών και τούς χαιρετισμούς των διοργανωτών.

Χορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ3, ΕΡΤ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ, Τρίτο Πρόγραμμα 90,9

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από κοινού από τόν Δήμο Πάτμου και την Associazione Patmos Music Festival, οφείλει την ύπαρξή του, πρωτίστως, στη γενναιοδωρία των χορηγών του, και του κύριου χορηγού κ. Alain Rauscher.

Υποστηρίζεται επίσης από την Περιφέρεια Νοτιου Αιγαίου, Δήμος Πάτμου, Γενικη Γραμματεια Αιγαιου και Νησιωτικης Πολιτικης, Blue Star Ferries, Dodekanissos Sea Ways, Aktis Hotel.