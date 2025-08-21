Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Αναμένοντας τα υδροπλάνα... | Κινδυνεύει η φετινή τουριστική σεζόν
21 Aug 2025, 12:52 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση στην επανέναρξη των πτήσεων υδροπλάνων εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων (ΕΞΝΙ), επισημαίνοντας ότι η τουριστική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και οι χαμένες ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται.
Όπως υπογραμμίζει η Ένωση, αν και είχε ανακοινωθεί ότι τα πρώτα εμπορικά δρομολόγια θα ξεκινούσαν στις 16 Ιουνίου, μέχρι σήμερα οι απαραίτητες άδειες δεν έχουν εκδοθεί. «Εάν δεν κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες, η φετινή χρονιά κινδυνεύει να χαθεί οριστικά», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Η ΕΞΝΙ υπενθυμίζει ότι το προηγούμενο εγχείρημα των υδροπλάνων (2004-2009) στέφθηκε με επιτυχία, με περισσότερες από 15.000 πτήσεις να εκτελούνται χωρίς προβλήματα. Ένα μοντέλο που, όπως τονίζεται, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οδηγός για τη σημερινή επανεκκίνηση.
Η Ένωση καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να παρέμβουν άμεσα, ώστε να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Όπως σημειώνει, η λειτουργία των υδροπλάνων δεν είναι μόνο μια εναλλακτική μορφή μετακίνησης, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, ιδιαίτερα για περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση, όπως η Ήπειρος και τα νησιά.
