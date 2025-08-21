Τουρνουά 3x3 Basketball στα Χανιά στο Εθνικό Στάδιο

Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά δυνατά αυτό το Σαββατοκύριακο στα Χανιά, όπου φιλοξενείται το 9ο Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG. Μετά τους οκτώ προηγούμενους σταθμούς σε όλη την Κρήτη (Μοίρες, Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αγιές Παρασκιές, Σητεία, Οροπέδιο Λασιθίου, Ανώγεια), η διοργάνωση μεταφέρεται στον χώρο των γηπέδων τένις του Εθνικού Σταδίου Χανίων, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου.

Ο αθλητισμός στο επίκεντρο του Δήμου Χανίων

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης, τόνισε ότι ο Δήμος Χανίων στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, επισημαίνοντας πως «η πόλη μας διαθέτει παράδοση και κουλτούρα στα σπορ, με τον αθλητισμό να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και των πολιτών».

Το πρόγραμμα του διημέρου

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 17:00 και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (U11, U13, U15, U18, +18). Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η συμμετοχή των κοριτσιών, με τα Χανιά να έχουν ήδη δημιουργήσει δυνατή παράδοση στο γυναικείο μπάσκετ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τους δημοφιλείς διαγωνισμούς τριπόντων και ελευθέρων βολών, που πάντα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κοινού και αθλητών.

Μια διοργάνωση με ποιότητα και κοινωνικό πρόσημο

Τα τουρνουά πραγματοποιούνται σε σύγχρονα, πιστοποιημένα από τη FIBA γήπεδα και με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής αγοράς συλλεκτικών φανελών (3€), με τα έσοδα να διατίθενται στο Αθλητικό Σωματείο Κινητικά Αναπήρων (ΑΣΚΑ) Ηρακλείου.

Η συνέχεια

Μετά τα Χανιά, σειρά παίρνει η Παλαιόχωρα στις 30-31 Αυγούστου, ενώ ο κύκλος των φετινών διοργανώσεων θα κλείσει στη Νεάπολη Λασιθίου, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Το 3x3 Basketball κατακτά τον κόσμο

Το πιο δημοφιλές αστικό άθλημα στον πλανήτη, με ήδη δύο παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), εξαπλώνεται ραγδαία και κερδίζει συνεχώς νέους φίλους. Το 3x3 είναι μπάσκετ για όλους – ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και εμπειρίας – και αυτό ακριβώς είναι το μυστικό της επιτυχίας του.