Τουρνουά 3x3 Basketball στα Χανιά στο Εθνικό Στάδιο
21 Aug 2025, 12:42 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά δυνατά αυτό το Σαββατοκύριακο στα Χανιά, όπου φιλοξενείται το 9ο Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG. Μετά τους οκτώ προηγούμενους σταθμούς σε όλη την Κρήτη (Μοίρες, Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Αγιές Παρασκιές, Σητεία, Οροπέδιο Λασιθίου, Ανώγεια), η διοργάνωση μεταφέρεται στον χώρο των γηπέδων τένις του Εθνικού Σταδίου Χανίων, το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Αυγούστου.
Ο αθλητισμός στο επίκεντρο του Δήμου Χανίων
Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης, τόνισε ότι ο Δήμος Χανίων στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, επισημαίνοντας πως «η πόλη μας διαθέτει παράδοση και κουλτούρα στα σπορ, με τον αθλητισμό να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και των πολιτών».
Το πρόγραμμα του διημέρου
Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 17:00 και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (U11, U13, U15, U18, +18). Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται η συμμετοχή των κοριτσιών, με τα Χανιά να έχουν ήδη δημιουργήσει δυνατή παράδοση στο γυναικείο μπάσκετ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τους δημοφιλείς διαγωνισμούς τριπόντων και ελευθέρων βολών, που πάντα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κοινού και αθλητών.
Μια διοργάνωση με ποιότητα και κοινωνικό πρόσημο
Τα τουρνουά πραγματοποιούνται σε σύγχρονα, πιστοποιημένα από τη FIBA γήπεδα και με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας. Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν, ενώ υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής αγοράς συλλεκτικών φανελών (3€), με τα έσοδα να διατίθενται στο Αθλητικό Σωματείο Κινητικά Αναπήρων (ΑΣΚΑ) Ηρακλείου.
Η συνέχεια
Μετά τα Χανιά, σειρά παίρνει η Παλαιόχωρα στις 30-31 Αυγούστου, ενώ ο κύκλος των φετινών διοργανώσεων θα κλείσει στη Νεάπολη Λασιθίου, στις 13 Σεπτεμβρίου.
Το 3x3 Basketball κατακτά τον κόσμο
Το πιο δημοφιλές αστικό άθλημα στον πλανήτη, με ήδη δύο παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), εξαπλώνεται ραγδαία και κερδίζει συνεχώς νέους φίλους. Το 3x3 είναι μπάσκετ για όλους – ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και εμπειρίας – και αυτό ακριβώς είναι το μυστικό της επιτυχίας του.
διαβάστε ακόμα
- Μουσικό Φεστιβάλ Πάτμου 2025 | 26 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου 21/08 | 13:07
- Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Αναμένοντας τα υδροπλάνα... | Κινδυνεύει η φετινή τουριστική σεζόν 21/08 | 12:52
- Δήμος Θήρας: Απολύτως ασφαλής η Σαντορίνη – Καμία ανησυχία για το περιστατικό στο Ημεροβίγλι 20/08 | 16:09
- Chios Pass για το 2026 με ειδική πρόβλεψη για την Αμανή 20/08 | 10:20
- Δήμος Πόρου: Ψήφισμα για την αποτροπή ίδρυσης υδατοκαλλιεργειών 21/08 | 06:59
- Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υδροδότησης: Από τη Γάτα στα Κεντρικά Τζουμέρκα ως τον Θερμαϊκό 21/08 | 06:00
- Ρέθυμνο: Όχι σε υπαίθριο πάρκινγκ στην Παλιά Πόλη λόγω μνημείων 21/08 | 06:47
- Ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη από τους Έλληνες 20/08 | 10:32
- Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο 21/08 | 06:04
- Λέσβος: Ένας προορισμός που ενώνει Ελλάδα και Γαλλία 20/08 | 15:36
δημοφιλέστερα
- 1 Ξι: To κόκκινo «διαμάντι» της Κεφαλονιάς που κόβει την ανάσα 19.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 2 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 «Καμπανάκι» από τους ξενοδόχους Λακωνίας: γεμάτα δωμάτια, άδεια ταμεία | Ο Δ. Πολλάλης στο TN 21.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υδροδότησης: Από τη Γάτα στα Κεντρικά Τζουμέρκα ως τον Θερμαϊκό 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Γιορτή Μήλου στην Αγιά της Λάρισας 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Ρέθυμνο: Όχι σε υπαίθριο πάρκινγκ στην Παλιά Πόλη λόγω μνημείων 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Δήμος Πόρου: Ψήφισμα για την αποτροπή ίδρυσης υδατοκαλλιεργειών 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Tο 50% των ξενοδόχων δεν έχει πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για την αύξηση των εσόδων 21.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 Η αμερικανική αγορά δίνει φτερά στον ελληνικό τουρισμό 21.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ