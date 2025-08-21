Άδειες για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο

Δύο άδειες για πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κέρκυρας και της Ζακύνθου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, συνολικού εμβαδού 18 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Νησάκι στην Κέρκυρα, στη θέση Σκίνος, με σκοπό την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της κας Αικατερίνης Ζαχαριάδου και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.

Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης από και στην πλωτή εξέδρα και εφόσον κάθε άλλος τρόπος πρόσβασης κρίνεται ακατάλληλος από τη Λιμενική Αρχή, θα γίνεται με γεφυρίδιο πρόσβασης επιφάνειας 3,40 τ.μ. Η σύνδεση του διαδρόμου με την πλωτή εξέδρα και την ξηρά, θα γίνεται με απλή έδραση.

Σημειώνεται ότι η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες κ.α. Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 69,99 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Βαρβαρες στη Ζάκυνθο, με σκοπό τη χρήση της ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης, μηχανοκίνητων και μη, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για λογαριασμό της εταιρείας ΠΕΛΙΓΟΝΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.















