Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υδροδότησης: Από τη Γάτα στα Κεντρικά Τζουμέρκα ως τον Θερμαϊκό

Δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας, τα Κεντρικά Τζουμέρκα στην Ήπειρο και ο Θερμαϊκός στην Κεντρική Μακεδονία, βρίσκονται αντιμέτωπες με οξυμένα προβλήματα υδροδότησης, αποτέλεσμα της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες. Οι τοπικές αρχές προχωρούν σε έκτακτες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση επαρκούς νερού, επιστρατεύοντας τόσο τεχνικές λύσεις όσο και πρόσθετους πόρους.

Ειδικότερα, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, αποφασίστηκε η μίσθωση μηχανήματος για την αποκάλυψη της πηγής «Γάτα» και τη διαμόρφωση επιφάνειας για τη συγκέντρωση πηγαίου ύδατος. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μέτρα που λαμβάνονται λόγω της αυξημένης ζήτησης νερού εξαιτίας της θερινής αύξησης του πληθυσμού και της μεγάλης περιόδου ανομβρίας που καταγράφεται στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό, η πηγή «Βρύση Γάτα» μπορεί να ενισχύσει το υδρευτικό δίκτυο, καλύπτοντας τις ανάγκες του οικισμού Μικροσπηλιάς, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υδροδότησης. Η μείωση της παροχής ύδατος στην υδροληψία στη θέση «Βένια» έχει οδηγήσει σε συχνές διακοπές παροχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την τροφοδότηση των δεξαμενών από νέα πηγή. Για τον σκοπό αυτό, προγραμματίστηκε η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με χρήση εκσκαφέα-φορτωτή, ώστε να αποκαλυφθεί η πηγή και να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για τη συλλογή του πηγαίου νερού.

Αντίστοιχες κινήσεις για την κάλυψη αναγκών υδροδότησης καταγράφονται και στην περιοχή του Θερμαϊκού. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΘ) έχει προχωρήσει στη μεταφορά πόσιμου νερού με βυτιοφόρα οχήματα σε δεξαμενή της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα έχει προκαλέσει μείωση της απόδοσης κατά περίπου 30% σε τρεις υφιστάμενες γεωτρήσεις, σε σχέση με προηγούμενα έτη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο φαινόμενο της λειψυδρίας, με αποτέλεσμα να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία, έναντι ποσού 37.200 ευρώ, η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Η λειψυδρία, που τα τελευταία χρόνια πλήττει όλο και συχνότερα περιοχές της χώρας, επιβαρύνει τις υδρευτικές υποδομές και οδηγεί σε αυξημένες δαπάνες για την εξασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς ύδρευσης. Οι τοπικές αρχές καλούνται να αναζητήσουν άμεσα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως η ενίσχυση των πηγών, η αναβάθμιση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και η εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης νερού, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου.













