Δήμος Πόρου: Ψήφισμα για την αποτροπή ίδρυσης υδατοκαλλιεργειών
21 Aug 2025, 06:59 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου απέναντι στην ίδρυση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στο νησί, έχει πλέον αναβαθμιστεί σε επίσημη στρατηγική δράση. Με πρόσφατη απόφαση του, ο Δήμος ζητά την άμεση αναστολή των διαδικασιών ίδρυσης ΠΟΑΥ και την εξαίρεση του Πόρου από το σχετικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Προγράμματος «GR-ECO Islands». Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη να μην προχωρήσει καμία ενέργεια που να αφορά χωροθέτηση ιχθυοτροφείων έως την ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δήμων Πόρου και Ερμιονίδας.
Η απόφαση περιλαμβάνει την ένταξη του Δήμου στο Πανελλήνιο Δίκτυο για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από τις Βιομηχανικές Ιχθυοκαλλιέργειες «Ακταία» και επισημαίνει την ανάγκη άμεσης απάντησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με παραλείψεις στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ειδικά όσον αφορά την πραγματική παραγωγή των ιχθυοτροφικών μονάδων στον Πόρο από το 2009 έως το 2020, που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση.
Το ιστορικό της υπόθεσης δείχνει μια μακροχρόνια προσπάθεια προστασίας των παράκτιων ζωνών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι πρώτες εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, με άδειες που εκδόθηκαν κατά παράβαση των τότε ισχυόντων κανονισμών. Η πρώτη σοβαρή αντίδραση ξεκίνησε το 2008, με τον εντοπισμό παρανομιών και την ενημέρωση των τοπικών αρχών και των κατοίκων. Από τότε, πολίτες, τοπικοί φορείς και προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου ανέλαβαν εκτεταμένες ενέργειες, που περιλάμβαναν δεκάδες προσφυγές στο ΣτΕ, καταγγελίες, ποινικές αναφορές, επιστολές προς Υπουργεία και συναντήσεις με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, χάρη σε αυτή τη δράση, μέχρι σήμερα έχουν αποφευχθεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του Πόρου: η λειτουργία ενός ιχθυοτροφείου σταμάτησε, δύο μονάδες μετακινήθηκαν, και αρκετές άδειες δεν υλοποιήθηκαν, ενώ έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων εγκαταστάσεων. Η απόφαση επισημαίνει ότι η συνέχιση της στρατηγικής κατευνασμού από τη σημερινή δημοτική αρχή έχει αφήσει περιθώρια στις εταιρείες να προωθούν τα συμφέροντά τους, ενώ η πολιτική πίεση προς την Κυβέρνηση παραμένει ανεπαρκής.
Η νέα στρατηγική του Δήμου, όπως καταγράφεται στο ψήφισμα, προβλέπει άμεση και διαρκή πίεση προς την Κυβέρνηση, συντονισμένη συμμετοχή σε δίκτυα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πλήρη ενημέρωση της κοινωνίας για τις εξελίξεις. Ο στόχος είναι σαφής: να αποτραπεί η δημιουργία ΠΟΑΥ στο νησί και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παράκτιων ζωνών, με σεβασμό στο περιβάλλον και τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.
