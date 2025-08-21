Γιορτή Μήλου στην Αγιά της Λάρισας

Από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στην Αγιά της Λάρισας, στο πλαίσιο του Αγιώτικου Πανηγυριού, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η 28η Γιορτή Μήλου.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη πολιτιστική, ιστορική, θρησκευτική και παραγωγική γιορτή της περιοχής της Αγιάς, καθώς τιμά τους Πολιούχους της Πόλης, με τη συνοδεία φιλαρμονικής και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δοξολογία και κατάθεση στεφάνων για την απελευθέρωση της Αγιάς από τους Τούρκους.

Οι επταήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στοχεύουν τόσο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, όσο και στην ανάδειξη του θρησκευτικού συναισθήματος των πολιτών και της ιστορικής παράδοσης της ορθοδοξίας μέσα από πολιτιστικά δρώμενα.

Παράλληλα, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν την παραγωγή μήλου, η οποία είναι συνυφασμένη με τη γεωργική ταυτότητα της περιοχής. Στη Γιορτή Μήλου, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν παρουσίαση και προβολή του βασικού προϊόντος του μήλου και ενημέρωση των αγροτών σε καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας.

Η ιστορία του μήλου στην Αγιά

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στην περιοχή της Αγιάς, ανήκει περίπου το 20% της παραγωγής μήλων στην Ελλάδα, γεγονός που την καθιστά μία σημαντική περιοχή παραγωγής μήλου στη χώρα. Η παραγωγή μήλων στην Αγιά, ξεκίνησε περί το 1950, με τα πρώτα της μήλα να είναι τα ευρέως γνωστά φιρίκια. Στη συνέχεια, οι παραγωγοί μήλου στην Αγιά, ξεκίνησαν τις καλλιέργειες διαφόρων ποικιλιών, όπως είναι τα ντελίτσια και οι ρενέδες.

Από το 1980 και μετά, οι αγρότες εισήγαγαν ποικιλίες μήλου όπως είναι οι Imperial, Royal, Double Red, Wellspur, Red Chief, Starkimson, οι κίτρινες ποικιλίες Golden, Jona Golden, Smoothy και οι πράσινες ποικιλίες της Granny Smith. Στη σύγχρονη εποχή, εκτός από τις κόκκινες ποικιλίες μήλων, καλλιεργούνται σε μεγάλο βαθμό και οι Starkrimson και Redchief, η καλοκαιρινή ποικιλία Jesey Mac, τα κίτρινα μήλα τα Golden και η Grany Smith.

Εκτός από τα περίφημα μήλα της, στην ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνται μεταξύ άλλων διάσημα κεράσια, κάστανα, γνωστά ως κάστανα Μελίβοιας, καθώς και αχλάδια.















