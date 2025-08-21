Ρέθυμνο: Όχι σε υπαίθριο πάρκινγκ στην Παλιά Πόλη λόγω μνημείων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου αποφάσισε να μην εγκρίνει την προσωρινή χρήση υπαίθριου χώρου στάθμευσης με χρέωση, σε τμήμα ακινήτου στη συμβολή των οδών Κεφαλογιάννηδων και Μελισσινού, στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Το ακίνητο, ιδιοκτησίας των κληρονόμων Μιχαήλ και Χαραλάμπου Τζέληση, ενοικιάζεται από την εταιρεία «ΣΙΣΑΙΝΤ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Κ ΣΙΑ Ε.Ε».

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής, η οποία διαθέτει ιδιαίτερη μνημειακή αξία. Σύμφωνα με την Εφορεία, η προτεινόμενη διαμόρφωση και χρήση του χώρου ως σταθμού αυτοκινήτων θα αλλοίωνε ουσιωδώς τη φυσιογνωμία της Παλιάς Πόλης, προκαλώντας αισθητική όχληση σε μνημεία εξαιρετικής σημασίας, όπως το φρούριο Φορτέτζα και οι ελληνιστικοί νεώσοικοι της περιοχής. Σημειώνεται ότι τμήμα ενός εκ των νεωσοίκων βρίσκεται εντός του ακινήτου που αφορά το αίτημα.

Η ύπαρξη και ανάγκη διατήρησης των ελληνιστικών νεωσοίκων, ως χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών καταλοίπων μεγάλης ιστορικής αξίας, καθιστά απαγορευτική οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να υποβαθμίσει ή να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Εφορεία επισημαίνει επίσης ότι οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και λειτουργία του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, όπως διαμορφώσεις εδάφους, τοποθέτηση εξοπλισμού και φωτιστικών σωμάτων, καθώς και αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου, δεν συνάδουν με τον μνημειακό χαρακτήρα και τις ανάγκες προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός ακόμη υπαίθριου χώρου στάθμευσης θα επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη δυτική πλευρά της Παλιάς Πόλης, όπου απέναντι λειτουργεί ήδη χώρος στάθμευσης για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ενώ στην ίδια οδό υπάρχουν άλλοι τρεις χώροι στάθμευσης με χρέωση για το κοινό και πελάτες ξενοδοχείου.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τις διατάξεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και μετά από εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή. Τέλος, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης της Παλιάς Πόλης, όπου η τουριστική ανάπτυξη, οι ανάγκες στάθμευσης και η προστασία των μνημείων συνυπάρχουν, δημιουργώντας συχνά αντικρουόμενες προτεραιότητες.













