Λέσβος: Ένας προορισμός που ενώνει Ελλάδα και Γαλλία
20 Aug 2025, 15:36 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Λέσβος συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις ως ένας τόπος αυθεντικών εμπειριών, φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικών δεσμών που ξεπερνούν τα σύνορα. Αυτό ανέδειξε και η επίσκεψη της Γενικής Προξένου της Γαλλίας στην Αθήνα, Diane Roeser, η οποία βρέθηκε στο νησί, συναντώντας τον δήμαρχο δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, παρουσία της αντιδημάρχου Τουρισμού, Αφροδίτης Βατή.
Η κυρία Roeser, που παρακολούθησε την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Μολύβου, δήλωσε εντυπωσιασμένη από τον φυσικό πλούτο και την αυθεντικότητα της Λέσβου, ευχαριστώντας τον δήμο για τη συνεργασία με τη γαλλική κοινότητα – επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους του νησιού.
Η αντιδήμαρχος Τουρισμού παρουσίασε το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν του τόπου: από την ορνιθοπαρατήρηση και τις ποδηλατικές/περιπατητικές διαδρομές, μέχρι το Απολιθωμένο Δάσος, τις ιαματικές πηγές, τα μοναστήρια και τα γραφικά χωριά. «Ο τουρισμός είναι στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Λέσβο και η Γαλλία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη και την προώθησή του», τόνισε η κ. Βατή, υπογραμμίζοντας το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που ήδη φιλοξενεί το νησί.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε και η προοπτική ανάδειξης της σχέσης του Αλμπέρ Καμύ με το Σίγρι, με την πρόταση δημιουργίας «Σπιτιού του Καμύ» και την ονοματοδοσία δρόμου προς τιμήν του Γάλλου φιλόσοφου, ως ένδειξη ελληνογαλλικής φιλίας και πολιτιστικής συνέχειας.
Η επίτιμη πρόξενος Γαλλίας για Λέσβο και Λήμνο, Σοφία Μπαρουτσάκη-Τσιριγώτη, επεσήμανε με τη σειρά της την έμπρακτη στήριξη του Δήμου σε θέματα νεολαίας, επισημαίνοντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δίνουν ελπίδα και προοπτική στις νέες γενιές.
