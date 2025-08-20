Chios Pass για το 2026 με ειδική πρόβλεψη για την Αμανή
20 Aug 2025, 10:20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Σειρά αποφάσεων για την ανακούφιση των κατοίκων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βορειοδυτική Χίο ελήφθη στην τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Χίου, Ιωάννη Μαλαφή, με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, παρουσία και του βουλευτή Χίου, Νότη Μηταράκη.
Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει η ένταξη του Chios Pass για το 2026, με ειδική μέριμνα για την περιοχή της Αμανής, που επλήγη ιδιαίτερα από τις φλόγες. Παράλληλα, ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του υδρευτικού δικτύου και άλλων υποδομών, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 500.000 ευρώ σε δεύτερο χρόνο.
Στην τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε επίσης:
- Η ολοκλήρωση των αιτήσεων αποζημίωσης έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
- Η δυνατότητα για όσους έχουν κατοικίες χαρακτηρισμένες «κόκκινες» ή «κίτρινες» να νοικιάσουν από αύριο νέο σπίτι με κρατική επιδότηση ενοικίου από 300€ έως 500€, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.
- Η ολοκλήρωση των αυτοψιών έως τις 24 Αυγούστου, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές.
- Η καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις από συνεργεία της Περιφέρειας.
- Η απαλλαγή των πληγέντων από τον ΕΝΦΙΑ.
- Επιπλέον χρηματοδότηση λόγω νησιωτικότητας για κάλυψη αυξημένων εξόδων μεταφοράς και αποκατάστασης στις απομακρυσμένες περιοχές, με έμφαση στην Αμανή.
- Στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να αποφευχθεί οικονομικός μαρασμός.
Ο Δήμαρχος Χίου υπογράμμισε ότι η στήριξη των κατοίκων πρέπει να είναι άμεση και ολοκληρωμένη, με ταχύτατες αποζημιώσεις για νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, αλλά και με ενίσχυση των τοπικών υποδομών που καταστράφηκαν από τη φωτιά.
διαβάστε ακόμα
- Ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη από τους Έλληνες 20/08 | 10:32
- Γνωμοδοτήσεις για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική 20/08 | 06:15
- Βόρεια Κέρκυρα: «Πράσινο φως» για τη σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων 20/08 | 07:17
- Πρόταση | Χωρίς εισιτήριο οι κάτοικοι των Β. Σποράδων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 20/08 | 06:29
- Παράδοση και Ψηφιακή Καινοτομία συναντώνται στη Μονή Τοπλού 19/08 | 12:20
- Αντίστροφη μέτρηση για τον Επετειακό Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης 20/08 | 06:30
- Αρνητική γνωμοδότηση για νέα γραμμή open bus στην πόλη της Ρόδου 19/08 | 07:49
- Φωκικά 2025: Η γιορτή πολιτισμού της Φωκίδας επιστρέφει 20/08 | 06:00
- Νέα συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Χερσονήσου 19/08 | 07:33
- Ο φωτογράφος του βασιλιά Καρόλου αποθεώνει (και απογειώνει) τη Λευκάδα σε όλο τον κόσμο 19/08 | 06:20
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό 19.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Γνωμοδοτήσεις για δύο πλωτές εξέδρες στη Χαλκιδική 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Πρόταση | Χωρίς εισιτήριο οι κάτοικοι των Β. Σποράδων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Φωκικά 2025: Η γιορτή πολιτισμού της Φωκίδας επιστρέφει 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Αντίστροφη μέτρηση για τον Επετειακό Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Βόρεια Κέρκυρα: «Πράσινο φως» για τη σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων 20.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Air Canada: Σταδιακή επανεκκίνηση πτήσεων μετά τη συμφωνία με τα πληρώματα καμπίνας 19.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Ξενοδοχεία | Αναπροσαρμογή μισθώματος για το Elia Ermou Athens Hotel 20.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 Διαγωνισμός για μακροχρόνια μίσθωση έκτασης με σκοπό την επέκταση τουριστικής μονάδας στο Λιτόχωρο 20.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ