Chios Pass για το 2026 με ειδική πρόβλεψη για την Αμανή

Σειρά αποφάσεων για την ανακούφιση των κατοίκων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βορειοδυτική Χίο ελήφθη στην τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Χίου, Ιωάννη Μαλαφή, με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, παρουσία και του βουλευτή Χίου, Νότη Μηταράκη.

Μεταξύ των μέτρων ξεχωρίζει η ένταξη του Chios Pass για το 2026, με ειδική μέριμνα για την περιοχή της Αμανής, που επλήγη ιδιαίτερα από τις φλόγες. Παράλληλα, ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του υδρευτικού δικτύου και άλλων υποδομών, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 500.000 ευρώ σε δεύτερο χρόνο.

Στην τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε επίσης:

Η ολοκλήρωση των αιτήσεων αποζημίωσης έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Η δυνατότητα για όσους έχουν κατοικίες χαρακτηρισμένες «κόκκινες» ή «κίτρινες» να νοικιάσουν από αύριο νέο σπίτι με κρατική επιδότηση ενοικίου από 300€ έως 500€, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η ολοκλήρωση των αυτοψιών έως τις 24 Αυγούστου, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές.

Η καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις από συνεργεία της Περιφέρειας.

Η απαλλαγή των πληγέντων από τον ΕΝΦΙΑ.

Επιπλέον χρηματοδότηση λόγω νησιωτικότητας για κάλυψη αυξημένων εξόδων μεταφοράς και αποκατάστασης στις απομακρυσμένες περιοχές, με έμφαση στην Αμανή.

Στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να αποφευχθεί οικονομικός μαρασμός.

Ο Δήμαρχος Χίου υπογράμμισε ότι η στήριξη των κατοίκων πρέπει να είναι άμεση και ολοκληρωμένη, με ταχύτατες αποζημιώσεις για νοικοκυριά, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, αλλά και με ενίσχυση των τοπικών υποδομών που καταστράφηκαν από τη φωτιά.