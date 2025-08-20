Βόρεια Κέρκυρα: «Πράσινο φως» για τη σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, δρομολογείται η σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Μικρών Λιμένων, με στόχο την αναβάθμιση, την ασφάλεια και την αποδοτική αξιοποίηση των μικρών λιμενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου. Η απόφαση αυτή έρχεται να απαντήσει σε μια διαχρονική ανάγκη, καθώς τα λιμάνια και τα αλιευτικά καταφύγια της περιοχής, αν και ιδιαίτερα σημαντικά για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό, παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και συντονισμένη διαχείριση.

Κατά την παρουσίαση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, ο αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Χειρδάρης ανέφερε ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας διαθέτει σημαντικά μικρά λιμάνια, όπως της Κασσιώπης, του Σιδαρίου, του Αγίου Στεφάνου Σινιών, της Αστρακερής, του Νησακίου, της Κουλούρας και της Ρόδας. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν πολλαπλές ανάγκες: από τον τουρισμό και την αλιεία έως και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις λείπουν βασικές υπηρεσίες, όπως παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, επαρκής φωτισμός, συστηματική καθαριότητα και μέτρα ασφάλειας. Παράλληλα, απουσιάζει ένας θεσμοθετημένος φορέας διαχείρισης που να αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο κ. Χειρδάρης επεσήμανε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να συστήσουν ειδικά γραφεία διαχείρισης, ώστε να υπάρξει ενιαία και επαγγελματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τα μικρά λιμάνια. Μέσα από τη λειτουργία ενός τέτοιου Γραφείου, ο Δήμος θα μπορεί να αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά τα τέλη και τις εισπράξεις από τη χρήση των λιμενικών υποδομών, να αναζητά και να εξασφαλίζει εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, να προστατεύει το περιβάλλον και την παράκτια ζώνη, αλλά και να συνεργάζεται στενά με το Λιμενικό Σώμα, τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και άλλους συναρμόδιους φορείς.

Η σύσταση του Γραφείου θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη Βόρεια Κέρκυρα. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού διαχείρισης θα ενισχύσει τις προοπτικές του ναυτικού τουρισμού, θα συμβάλει στη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες χρηματοδότησης έργων υποδομής και συντήρησης. Επιπλέον, θα επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε θέματα ασφάλειας και καθημερινής λειτουργίας, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η νέα υπηρεσία θα ενταχθεί στην επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου, ώστε να καθοριστούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες, η στελέχωση και οι διαδικασίες λειτουργίας της.

Σύμφωνα με την απόφαση, η νέα υπηρεσία δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη υφιστάμενων αναγκών, αλλά στοχεύει και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Βόρειας Κέρκυρας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και καθιστώντας τους μικρούς λιμένες της περιοχής πόλο έλξης για επισκέπτες και χρήστες θαλάσσιων μέσων.













